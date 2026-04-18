Νάταλι Χαρπ: Η εμμονική συνεργάτιδα του Τραμπ που σήμανε συναγερμό στις Μυστικές Υπηρεσίες – Λέει ότι του χρωστάει τη ζωή της

Η Νάταλι Χαρπ

Είναι όμορφη, ξανθιά και σχεδόν πάντα μια σκιά δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Η 35χρονη Νάταλι Χαρπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αφοσιωμένες συνεργάτιδες του Αμερικανού προέδρου, κι έχει το παρατσούκλι «άνθρωπος – εκτυπωτής» (human printer).

Η πρώην τηλεπαρουσιάστρια, πριν ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2022 και αναδειχθεί σε στενό μέλος του επιτελείου του, έγινε τις τελευταίες ώρες viral, όταν εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο Air Force One δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, κρατώντας μια κόκκινη τσάντα. Το στιγμιότυπο στάθηκε αρκετό για να πυροδοτήσει εικασίες στα social media γύρω από την ταυτότητα της «μυστηριώδους γυναίκας» και τον ρόλο της δίπλα στον Τραμπ.

Η Χαρπ θεωρείται ένα από τα πιο κομβικά πρόσωπα στο στενό περιβάλλον του προέδρου των ΗΠΑ. Το παρατσούκλι «άνθρωπος – εκτυπωτής» το απέκτησε επειδή όπου βρεθεί κι όπου σταθεί κουβαλάει έναν φορητό εκτυπωτή, μπαταρίες και χαρτί, προκειμένου να παρέχει άμεσα στον Τραμπ ειδήσεις και ενημερώσεις.

Σύμφωνα με αναφορές, τον ακολουθεί σχεδόν παντού – ακόμη και στα γήπεδα γκολφ – μεταφέροντας ειδικά διαμορφωμένο εξοπλισμό σε καρότσι, ώστε να μπορεί να του δίνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες και εκτυπώσεις.

Ποια είναι η Νάταλι Χαρπ

Η Χαρπ μεγάλωσε σε συντηρητική χριστιανική οικογένεια στην Καλιφόρνια. Σπούδασε στο Point Loma Nazarene University και απέκτησε MBA από το Liberty University, ένα ευαγγελικό κολέγιο στη Βιρτζίνια.

Το ίδιο διάστημα διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών και προχώρησε δύο φορές σε ανεπιτυχείς χημειοθεραπείες. Όμως το 2018 ο νόμος «Right to Try» του Ντόναλντ Τραμπ – σχετικά με το δικαίωμα δοκιμής της χημειοθεραπείας – την οδήγησε στο να ψάξει μία πιο αποτελεσματική θεραπεία. Αυτή η θεραπεία είχε σχέση με τον καρκίνο των οστών σταδίου 2 -η οποία δεν είχε εγκριθεί ακόμα, αφού άλλες είχαν αποτύχει.

Ο νόμος επιτρέπει στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί πλήρως από τον FDA.

Νάταλι Χαρπ
Η Νάταλι Χαρπ με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο / Francis Chung / POLITICO via AP Images

Τότε δήλωσε ότι ο νόμος του Τραμπ της έσωσε τη ζωή. «Δεν πεθαίνω πια από καρκίνο - χάρη στον πρόεδρο Τραμπ, ζω με τον καρκίνο» είχε πει μιλώντας το 2019. Συνέχισε τη ζωή της και μάλιστα παρουσίασε την τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «The Real Story» στο One America Network, καθώς εργαζόταν ως τηλεπαρουσιάστρια. Από την πλευρά του ο Τραμπ της έχει πλέξει το εγκώμιο λέγοντας ότι η Χάρπερ «φωτίζει την τηλεοπτική οθόνη όπως πολύ λίγοι άνθρωποι που έχω δει ποτέ να το κάνουν».

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της ότι ο συγκεκριμένος νόμος «της έσωσε τη ζωή» έχουν αμφισβητηθεί από ειδικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι η χρονική εξέλιξη της θεραπείας της δεν επιβεβαιώνει πλήρως αυτή την εκδοχή.

Η Χαρπ άρχισε να γράφει άρθρα και να συμμετέχει σε πολιτικές εκδηλώσεις, όπως συνέδρια της Faith & Freedom Coalition. Οι εμφανίσεις της στα media την έφεραν σταδιακά στο ραντάρ του Τραμπ, με αποτέλεσμα να ενταχθεί στην ομάδα επικοινωνίας του το 2022, κι έκτοτε αποτελεί ένα από τα πρόσωπα του πιο στενού του περιβάλλοντος.

Γιατί την αποκαλούν «human printer»

Η Χαρπ είναι γνωστή για το ότι βρίσκεται διαρκώς στο πλάι του Τραμπ, κρατώντας μαζί της έναν μικρό ασύρματο εκτυπωτή με χαρτί και μπαταρίες. Τυπώνει συνεχώς emails, άρθρα, αναρτήσεις και ειδήσεις, τα οποία παραδίδει στον πρόεδρο, ο οποίος προτιμά να διαβάζει έντυπο υλικό αντί για οθόνες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του Τραμπ στο Μανχάταν για τον χρηματισμό της Στόρμι Ντάνιελς, η παρουσία της την έκανε διάσημη. Μέρα με τη μέρα, καθώς ο Τραμπ μιλούσε μπροστά στις κάμερες έξω από την αίθουσα, χρησιμοποιούσε στοίβες εγγράφων που αναφέρονταν σε νομικούς εμπειρογνώμονες όπως ο Τζόναθαν Τέρλεϊ, από άρθρα σε διάφορες εκδόσεις.

Σύμφωνα με το βιβλίο του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ, ο Τραμπ ζητά συχνά να δει τα «χαρτιά του», τα οποία πλέον αποτελούνται κυρίως από όσα εκτυπώνει η Χαρπ. Σε μία χαρακτηριστική περιγραφή, αναφέρεται ότι τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν άρθρα, αναρτήσεις και ακόμη και περιεχόμενο από άγνωστες ιστοσελίδες, τα οποία ο Τραμπ διατηρεί σαν προσωπικό αρχείο.

Πέρα από τη διαχείριση πληροφορίας, η Χαρπ φέρεται να επικοινωνεί με μέλη του Κογκρέσου και να τους προωθεί ειδήσεις και δημοσκοπήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαχειρίζεται και τον λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social, επηρεάζοντας την online παρουσία του.

Λειτουργεί, με λίγα λόγια, ως ένα κινητό γραφείο από το οποίο μπορεί να παρέχει άμεσες ενημερώσεις στον Τραμπ.

Η εμμονή της με τον Τραμπ ανησύχησε τις Μυστικές Υπηρεσίες

Η ιδιαίτερα στενή σχέση της με τον Τραμπ έχει προκαλέσει προβληματισμό. Σύμφωνα με το βιβλίο του Γουλφ, η Μυστική Υπηρεσία εξέφρασε ανησυχίες για την έντονη αφοσίωσή της, η οποία περιγράφεται ως σχεδόν εμμονική.

Σε επιστολές που έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να έχει γράψει στον Τραμπ ότι «είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα», αποκαλώντας τον «προστάτη και οδηγό της ζωής μου».

Παρά τις ανησυχίες, ο Τραμπ φέρεται να υποβάθμισε τα ζητήματα, λέγοντας ότι «απλώς αγαπά τον πρόεδρό της».

Σύμφωνα με το βιβλίο, η Χαρπ έχει φτάσει στο σημείο να τον ακολουθεί ακόμη και στα γήπεδα γκολφ, ενώ σε προεκλογική περίοδο διέμενε σε χώρους πολύ κοντά στον ίδιο, ώστε να βρίσκεται συνεχώς διαθέσιμη.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ «βλέπει» συμφωνία με το Ιράν το Σαββατοκύριακο – «Συμβαίνουν πολλά καλά και αυτό περιλαμβάνει και τον Λίβανο»
Στις πρώτες του δηλώσεις στις κάμερες μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την αισιοδοξία του για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
Η 34χρονη Έιμι Έσκριτζ είναι η 11η στη λίστα με τους νεκρούς επιστήμονες στις ΗΠΑ - Αυτοπυροβολισμός η αιτία θανάτου της
Τουλάχιστον 10 επιστήμονες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με πρόσβαση σε ευαίσθητα προγράμματα πυρηνικής και διαστημικής τεχνολογίας, έχουν πεθάνει ή αγνοούνται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το 2023
Η 11η επιστήμονας
IDF: Το Ιράν είναι εντελώς αποδυναμωμένο – Νεκροί 1700 «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο
«Το Ιράν προσέρχεται στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς πολύ αδύναμο και με μία πολύ αδύναμη οικονομία, είναι απλώς γυμνοί», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF)
Ισραηλινό F-16
