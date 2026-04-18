Νάταλι Χαρπ: Η εμμονική συνεργάτιδα του Τραμπ που σήμανε συναγερμό στις Μυστικές Υπηρεσίες – Λέει ότι του χρωστάει τη ζωή της

Είναι όμορφη, ξανθιά και σχεδόν πάντα μια σκιά δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Η 35χρονη Νάταλι Χαρπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αφοσιωμένες συνεργάτιδες του Αμερικανού προέδρου, κι έχει το παρατσούκλι «άνθρωπος – εκτυπωτής» (human printer).
Η πρώην τηλεπαρουσιάστρια, πριν ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2022 και αναδειχθεί σε στενό μέλος του επιτελείου του, έγινε τις τελευταίες ώρες viral, όταν εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο Air Force One δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, κρατώντας μια κόκκινη τσάντα. Το στιγμιότυπο στάθηκε αρκετό για να πυροδοτήσει εικασίες στα social media γύρω από την ταυτότητα της «μυστηριώδους γυναίκας» και τον ρόλο της δίπλα στον Τραμπ.
Η Χαρπ θεωρείται ένα από τα πιο κομβικά πρόσωπα στο στενό περιβάλλον του προέδρου των ΗΠΑ. Το παρατσούκλι «άνθρωπος – εκτυπωτής» το απέκτησε επειδή όπου βρεθεί κι όπου σταθεί κουβαλάει έναν φορητό εκτυπωτή, μπαταρίες και χαρτί, προκειμένου να παρέχει άμεσα στον Τραμπ ειδήσεις και ενημερώσεις.
Σύμφωνα με αναφορές, τον ακολουθεί σχεδόν παντού – ακόμη και στα γήπεδα γκολφ – μεταφέροντας ειδικά διαμορφωμένο εξοπλισμό σε καρότσι, ώστε να μπορεί να του δίνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες και εκτυπώσεις.
Ποια είναι η Νάταλι Χαρπ
Η Χαρπ μεγάλωσε σε συντηρητική χριστιανική οικογένεια στην Καλιφόρνια. Σπούδασε στο Point Loma Nazarene University και απέκτησε MBA από το Liberty University, ένα ευαγγελικό κολέγιο στη Βιρτζίνια.
Το ίδιο διάστημα διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών και προχώρησε δύο φορές σε ανεπιτυχείς χημειοθεραπείες. Όμως το 2018 ο νόμος «Right to Try» του Ντόναλντ Τραμπ – σχετικά με το δικαίωμα δοκιμής της χημειοθεραπείας – την οδήγησε στο να ψάξει μία πιο αποτελεσματική θεραπεία. Αυτή η θεραπεία είχε σχέση με τον καρκίνο των οστών σταδίου 2 -η οποία δεν είχε εγκριθεί ακόμα, αφού άλλες είχαν αποτύχει.
Ο νόμος επιτρέπει στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί πλήρως από τον FDA.