Σαν μικρό παιδί έκανε από τον ενθουσιασμό του ο ηθοποιός Γουίλιαμ Σάτνερ όταν βρέθηκε σε συνθήκες μηδενικές βαρύτητας, αναφωνώντας «Ω Χριστέ μου, η έλλειψη βαρύτητας…» ενώ παράλληλα έκανε ρεκόρ ως ο γηραιότερος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα.

Ο 90χρονος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Κάπτεν Τζέιμς Τ. Κερκ στη θρυλικά σειρά, Star Trek, ταξίδεψε στο διάστημα με την εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, στη δεύτερη επανδρωμένη πτήση του πυραύλου New Shepard.

Η στιγμή του ενθουσιασμού του Σάτνερ αλλά και των άλλων επιβατών καταγράφηκε σε βίντεο, με τον ίδιο να ακούγεται να λέει ότι «καμιά περιγραφή δεν είναι εφάμιλλη αυτού που βλέπω». Ο Σάτνερ βρέθηκε για τρία λεπτά σε συνθήκες μηδενικές βαρύτητας, πριν η κάψουλα επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη.

