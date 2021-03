Μια εντονότατη φημολογία έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στα social media, αναφορικά με την ζωή του Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Πολλοί χρήστες των social media εκφράζουν την ανησυχία τους ότι ο ηγέτης των Κούρδων και ιδρυτής του PKK έχει πεθάνει στην τουρκική φυλακή, όπου εδώ και χρόνια κρατείται. Μάλιστα, τις φήμες αυτές ενίσχυσε και το δικηγορικό γραφείο που τον εκπροσωπεί, το οποίο εξέδωσε την Δευτέρα, 15.03.2021, μια ανακοίνωση στην οποία τονίζει πως δεν έχει καταστεί εφικτό εδώ και μήνες να επικοινωνήσει μαζί του.

Η τελευταία φορά που είχαν δια ζώσης επαφή με τον Οτσαλάν, αναφέρει η ανακοίνωση, ήταν τον Αύγουστο του 2019, ενώ τελευταία φορά που επικοινώνησαν μαζί του, μέσω τηλεφώνου ήταν στις 27 του περασμένου Απριλίου.

«Στις 14 Μαρτίου εμφανίστηκαν ισχυρισμοί για τη ζωή του κ. Οτσαλάν, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» τονίζει η ανακοίνωση, αναφερόμενη στις φήμες.

«Δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας στην εν λόγω φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου διερευνούμε πολύ σοβαρά τυχόν ισχυρισμούς ή νέα που διαδίδονται σχετικά με την κατάστασή τους, και κάνουμε ό, τι μπορούμε για αυτό το θέμα. Δεν γνωρίζουμε την πηγή των ισχυρισμών που κυκλοφορούν κατά καιρούς» συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

