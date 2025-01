Ουάσινγκτον: Αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ έχασε την μοιραία πτήση λόγω του σκύλου του

Ο Jon Maravilla, ένας νεαρός Αμερικάνος αθλητής, δεν ήξερε πόσο τυχερός θα σταθεί καθώς έχασε την μοιραία πτήση του αεροπλάνου της American Airlines που συγκρούστηκε με ελικόπτερο πάνω από την Ουάσινγκτον, τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.01.2025) λόγω του… σκυλιού του.

Ο Jon Maravilla ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει με τον σκύλο του στην συγκεκριμένη πτήση, αλλά οι υπεύθυνοι της αεροπορικής εταιρείας τον ενημέρωσαν πως ο τετράποδος φίλος του δεν θα μπορούσε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο καθώς ήταν πολύ μεγάλος. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Αμερικάνος αθλητής δεν ήταν ένα από τα θύματα της σύγκρουσης αεροπλάνων στην Ουάσινγκτον.

Αν και στην αρχή ο αθλητής εκνευρίστηκε, στη συνέχεια αποφάσισε να ταξιδέψει οδικώς.

«Δεν μου επέτρεψαν να περάσω την πύλη για να επιβιβαστώ στην πτήση. Βγάλτε με από το Κάνσας, παρακαλώ. Το ταξίδι 14 ωρών αρχίζει», έγραψε σε ανάρτηση στο Instagram ο ίδιος.

Μετά το τραγικό δυστύχημα, ο νεαρός αποκάλυψε πως στο αεροπλάνο υπήρχαν τουλάχιστον 14 αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ, καθώς και προπονητές και γονείς.

Αν και αρνήθηκε να αναφέρει ονόματα, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τραγωδία».

Οι αθλητές είχαν πάει Γουιτσιτά για το Αμερικανικό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ, που έγινε στην Intrust Bank Arena της πόλης την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Δυστυχώς οι ελπίδες για επιζώντες έχουν σβήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στον αμερικανικό λαό για το αεροπορικό δυστύχημα εξήγησε πως δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες από την σύγκρουση και πλέον η επιχείρηση έρευνας έχει γίνει επιχείρηση ανάσυρσης των σορών.

Dog saved his life: US Figure skater Jon Maravilla avoided boarding the ill-fated plane due to pet restrictions.



During check-in, he was told his dog was too large for a carrier, so Maravilla decided to travel by car.



Serendipity #planecrash #BlackHawk Washington pic.twitter.com/K8oZYXSkAU