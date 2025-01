Ουάσινγκτον: «Ο ελεγκτής έκανε δυο δουλειές ταυτόχρονα, ο πύργος ελέγχου είναι υποστελεχωμένος», αποκαλύπτουν οι New York Times

Τη στιγμή που τόσο οι ΗΠΑ όσο και ο υπόλοιπος κόσμος θρηνούν τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος στην Ουάσινγκτον, πολλά ερωτήματα δημιουργούνται για τις ευθύνες των αρχών.

Οι New York Times προσπαθώντας να ρίξουν «φως» στα αίτια που προκάλεσαν το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον, έγραψαν πως ο πύργος ελέγχου ήταν υποστελεχωμένος. Για τα στοιχεία αυτά επικαλέστηκαν την προκαταρκτική έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Από το 2023 μόνο 19 άνθρωποι εργαζόντουσαν στον πύργο ελέγχου με αποτέλεσμα να δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα, παίρνοντας μόνο ένα ρεπό για να καλύψουν τα κενά, αναφέρει το ίδιο μέσο που τονίζει πως θα έπρεπε να εργάζονται το λιγότερο 30 άτομα.

Λόγω της κατάστασης, ίδιοι ελεγκτές παρακολουθούσαν την πορεία των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων ενώ θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται σε διαφορετικά πόστα στην περίπτωση που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί κώδικες επικοινωνίας.

Το βράδυ της μοιραίας σύγκρουσης, πάντα σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο ελεγκτής έδινε επίσης οδηγίες σε αεροπλάνα που προσγειώνονταν και αναχωρούσαν από τους διαδρόμους του.

Και ενώ οι ελπίδες για επιζώντες έχουν σβήσει, οι πραγματογνώμονες αναφέρουν πως την τελική απάντηση για τα αίτια της σύγκρουσης θα δώσουν τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου και του ελικοπτέρου.

Η ανάκτηση αυτών κουτιών, τα οποία καταγράφουν τις συνομιλίες στο πιλοτήριο και δεδομένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροπλάνων, θα αποτελέσει το «κλειδί» αν και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών έχει ξεκινήσει να ερευνά το περιστατικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα και θα εξεταστούν πιθανές πολιτικές ευθύνες των προκατόχων του.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε νωρίτερα την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν επιζώντες από την αεροπορική σύγκρουση στην Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται πως στο αεροπλάνο επέβαιναν 64 άτομα ενώ στο ελικόπτερο 3.

«Ήταν μια σκοτεινή και φρικτή νύχτα για την πρωτεύουσα και την ιστορία της χώρας μας» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου.

«Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά έχουμε μερικές πολύ ισχυρές απόψεις και ιδέες» δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε αιχμές για την πολιτική των Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν λέγοντας: «οι πολιτικές τους ήταν άθλιες, με αποτέλεσμα να χαλαρώσουν τα στάνταρ και τους κανονισμούς ασφαλείας. Αποκατέστησαν τα υψηλότερα πρότυπα εναέριας κυκλοφορίας».

BREAKING:



New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.



A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw