Ουάσινγκτον: Τα πρόσωπα της αεροπορικής τραγωδίας – Νεαροί, μητέρες, πρωταθλητές και ένας πιλότος που ετοιμάζονταν να παντρευτεί

Βράδυ Τετάρτης (29.01.25) Ουάσινγκτον. Αεροπλάνο της American Airlines συγκρούεται στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο. Τα δύο αεροσκάφη πέφτουν στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ. Η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ από το 2001 αφήνει πίσω της νεκρούς τους 67 συνολικά επιβάτες και των δύο αεροσκαφών.

Η τραγική είδηση μέσα σε λίγα λεπτά κάνει το γύρο του κόσμου. Οι εικόνες που έρχονται από το αεροπορικό δυστύχημα συγκλονίζουν. Το αεροπλάνο της American Airlines με 64 επιβαίνοντες πλησίαζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον γύρω στις 9:00 μ.μ. (02:00 GMT) αφού πετούσε από τη Γουίτσιτα του Κάνσας, όταν συνέβη η σύγκρουση, με το ελικόπτερο Black Hawk.

Σήμερα, περισσότερο από ένα 24ώρο, έχουν αρχίσει να έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας πληροφορίες για τα θύματα της ασύλληπτης αυτής τραγωδίας.

Μεταξύ αυτών, ο πιλότος της American Airlines που ετοιμαζόταν να παντρευτεί, έφηβοι αθλητές, οι μητέρες τους και δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Ρωσία.

Ο πιλότος Sam Lilley

Ο Sam Lilley, ένας νεαρός, ο οποίος είχε προγραμματίσει μέσα στον χρόνο να παντρευτεί, ήταν ένας από τους πιλότους της πτήσης της American Airlines.

«Ήμουν τόσο περήφανος όταν ο Sam έγινε πιλότος», είπε ο πατέρας του Lilley, Timothy Lilley, σε μία ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη. «Τώρα πονάει τόσο πολύ που δεν μπορώ ούτε να κλάψω για να κοιμηθώ».

Ο Lilley, 28 ετών, ήταν ο πρώτος αξιωματικός στην πτήση, είπε ο πατέρας του στην ανάρτηση, και «τα πήγαινε υπέροχα στην καριέρα του και στην προσωπική του ζωή».

«Είναι τόσο καταστροφικό να χάνεις κάποιον που τον αγαπούν τόσο πολύ», είπε ο Timothy Lilley. «Αυτή είναι αναμφίβολα η χειρότερη μέρα της ζωής μου», ανέφερε στο FOX 5 Atlanta.

Ο πατέρας του Sam Lilley, ο οποίος υπηρέτησε ως πιλότος ελικοπτέρου στον στρατό για 20 χρόνια, εκτίμησε ότι το αεροπλάνο της American Airlines ακολούθησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Αντίθετα, όπως είπε: «Ο πιλότος του ελικοπτέρου έκανε ένα σοβαρό λάθος. Με πονάει γιατί αυτοί είναι τα αδέρφια μου και τώρα ο γιος μου πέθανε».

Ο κυβερνήτης Τζόναθαν Κάμπος

Ο Τζόναθαν Κάμπος, ο κυβερνήτης της πτήσης της American Airlines, σκοτώθηκε επίσης, σύμφωνα με έναν άλλο πιλότο που τον γνώριζε προσωπικά. Ο συνάδερφός του είπε ότι ο Τζόναθαν Κάμπος έγινε κυβερνήτης της αεροπορικής εταιρείας το 2022.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε στο CNN το μέλος της οικογένειας του Κάμπος, Έντουαρντ Κάμπος. «Του άρεσε να πετάει. Αγαπούσε την οικογένειά του».

Ο αεροσυνοδός Ίαν Επστάιν

Ο 53χρονος Ian Epstein ήταν αεροσυνοδός στην πτήση της American Airlines, επιβεβαίωσε στο CNN η αδερφή του, Robbie Bloom.

«Ο αδερφός μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αγαπούσε τη ζωή. Του άρεσαν τα ταξίδια. Αγαπούσε τη δουλειά του. Αγαπούσε την οικογένειά του. Και θα του λείψει πολύ», είπε.

Ian Epstein was identified as a victim of the crash by his wife and sister. https://t.co/ZxNHBFZc9Z — Zak Dahlheimer (@ZakDahlheimer) January 30, 2025

Ο Έπσταϊν, ο οποίος ήταν αεροσυνοδός για αρκετά χρόνια, αφήνει πίσω του δύο παιδιά και δύο θετά παιδιά, σύμφωνα με την αδερφή του.

Έξι αθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ, προπονητές και μέλη της οικογένειας

Ένα ζευγάρι 16χρονων πατινέρ, οι μητέρες τους και δύο Ρώσοι προπονητές ήταν μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροπλάνο της American Airlines, όπως ανέφερε ο σύλλογος πατινάζ της ομάδας στη Βοστώνη.

Πρόκειται για τους έφηβους Spencer Lane και Jinna Hahn, τις μητέρες τους Christine Lane και Jin Hahn και τους Ρώσους προπονητές τους Yevgenia Shishkova και Vadim Naumov – οι οποίοι είναι πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές πατινάζ.

Η Evgenia Shishkova και ο Vadim Naumov ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές καλλιτεχνικού πατινάζ το 1994 σε ζευγάρια. Εκπροσώπησαν τη Ρωσία αλλά μετακόμισαν στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησαν μία επιτυχημένη πορεία ως προπονητές. Ο γιος τους, Maxim Naumov, μόλις κέρδισε την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ ανδρών των ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Kremlin media reports that Russian national pairs figure skating champions Evgenia Shishkova and Vadim Naumov were on board the plane that crashed near Washington, DC



Shishkova and Naumov won the world pairs figure skating title in 1994. In 1998, they ended their athletic… pic.twitter.com/cFg92gb3g4 — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2025

Ανάμεσα στους νεκρούς και η αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ 13χρονη Τζίνα Χαν.

Yesterday we lost so many bright talents, among them thirteen year old Jinna Han. Every testimony about Jinna regards her as a selfless, positive, and extremely hard working person. Jinna would’ve turned junior next season and we honour her and her immense talent today pic.twitter.com/PbUTyo2Ivt — jr skaters archive (@jrskating) January 30, 2025

Ο πιλότος του ελικοπτέρου

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό επικεφαλής του πληρώματος του στρατιωτικού ελικοπτέρου ήταν ο Ράιαν Ο’ Χάρα, ο οποίος ήταν πατέρας ενός αγοριού.

The Crew Chief onboard the U.S. Army H-60 “Black Hawk” Helicopter involved in last night’s Mid-Air Collision at Reagan Washington National Airport, has been identified as Ryan O’Hara, a 29-Year-Old from Gwinnett County, Georgia. Ryan leaves behind his Wife and a 1-Year-Old Son. pic.twitter.com/zVB9eGEfel — OSINTdefender (@sentdefender) January 30, 2025

Κατά την ίδια ενημέρωση, πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο Άντριου Ίβς που είχε δύο παιδιά. «Σας ζητώ να προσευχηθείτε για την οικογένειά μας και τους φίλους μας καθώς και για όλες τις οικογένειες που υποφέρουν σήμερα. Ζητάμε γαλήνη ενώ θρηνούμε» ζήτησε η γυναίκα του.

Η παρέα των κυνηγών

Μεταξύ των επιβατών ήταν και φίλοι που επέστρεφαν από κυνηγετικό ταξίδι.

«Ήταν ένα ταξίδι για αγόρια», είπε η Shawna Slarb, ξαδέρφη του Michael Stovall, ενός από τους κυνηγούς. «Ήταν εκεί σε ένα κυνήγι πάπιας».

Ο Michael Stovall, κάτοικος του Μέριλαντ που ήταν γνωστός ως Mikey, πετούσε μαζί με τουλάχιστον έξι από τους φίλους, είπε η ξαδέρφη του. Οι κυνηγοί ήταν φίλοι από την παιδική τους ηλικία.

Η τραγωδία δεν έχει τέλος. Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, οι έρευνες έχουν σταματήσει, καθώς εκτιμούν πως και οι 67 συνολικά επιβάτες και των δύο αεροσκαφών είναι νεκροί.