Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μαγιάρ καλεί τον πρόεδρο της χώρας, Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί

⁠Καλά καλά δεν έχει οριστεί ακόμα επίσημα πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ο Πέτερ Μαγιάρ και ξεκινάει ήδη τις μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Ο ηγέτης του κόμματος TISZA, νικητής των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ έφθασε στην συνάντησή του με τον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ με σκοπό να κάνει τον πρόεδρο να παραιτηθεί.

Συγκεκριμένα προσερχόμενος στη συνάντηση, επανέλαβε στους δημοσιογράφους ότι ο Σούλιοκ πρέπει να εγκαταλείψει την προεδρία όταν η κυβέρνηση του TISZA θα αναλάβει την εξουσία.