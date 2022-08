Τραγωδία με μετανάστες στην Ουγγαρία. Τουλάχιστον τρεις μετανάστες σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έπιασε φωτιά.

Το φορτηγό με τους μετανάστες έπεσε πάνω σε ένα άλλο όχημα και έπιασε φωτιά στη νότια Ουγγαρία, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τρεις μετανάστες σκοτώθηκαν και συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός του φορτηγού μετέφερε 15 μετανάστες, όταν προσέκρουσε πάνω σε ένα άλλο όχημα αφού έκανε ελιγμούς για να αποφύγει σημείο ελέγχου της αστυνομίας και έπιασε φωτιά κοντά στο χωριό Μπότσα, 122 χλμ. νότια της Βουδαπέστης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουγγρικής αστυνομίας που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

Δύο από τους μετανάστες που επέβαιναν στο βαν σκοτώθηκαν επί τόπου και ο τρίτος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Έντεκα άτομα νοσηλεύονται.

Ο οδηγός, γεωργιανής υπηκοότητας, συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτός φέρεται να είναι μέλος κυκλώματος παράνομης εμπορίας ανθρώπων.

