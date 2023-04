Χάρη στον ηγέτη της ακροδεξιάς οργάνωσης Hunnia επέλεξε να δώσει η Βουδαπέστη, με την «ευκαιρία» της επίσκεψης του πάπα Φραγκίσκου στην Ουγγαρία. Ο Γκιόργκι Μπουνταχάζι έχει καταδικαστεί για σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων κατά πολιτικών στην δεκαετία του 2000.

«Η εβδομάδα της επίσκεψης του Πάπα αποτελεί ιδιαίτερη ευκαιρία για την άσκηση του δικαιώματος χάριτος», έγραψε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Ουγγαρίας Καταλίν Νόβακ, η οποία πρόσκειται στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. «Αποφασίσθηκε να ανασταλεί η ποινή φυλάκισης» των μελών της ακροδεξιάς οργάνωσης Hunnia, διευκρίνισε.

Να σημειωθεί ότι η ακροδεξιά οργάνωση Hunnia έχει διαλυθεί. Ο ηγέτης της, ο Γκιόργκι ΜπουνταχάζιHunnia, 53 ετών, είχε καταδικασθεί το 2016 σε φυλάκιση 13 ετών για «τρομοκρατικές πράξεις», μαζί με άλλα 16 μέλη της οργάνωσης.

Όλοι τους είχαν κριθεί ένοχοι για σειρά επιθέσεων με όπλα και βόμβες μολότοφ κατά την περίοδο 2007-2009 κατά σοσιαλιστών και φιλελεύθερων πολιτικών που βρίσκονταν τότε στην εξουσία. Σύμφωνα με την εισαγγελία, στόχος της οργάνωσης ήταν η τρομοκράτηση των βουλευτών για να επηρεασθεί η ψήφος τους. Στο τέλος της δίκης, ο εισαγγελέας είχε χαρακτηρίσει την σειρά αυτών των επιθέσεων «μοναδική» στην ιστορία της Ουγγαρίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Γκιόρκι Μπουνταχάζι βγήκε από την φυλακή καβάλα σε άλογο με την γροθιά υψωμένη ως σύμβολο νίκης. Υποσχέθηκε σε συνέντευξή του στο ταμπλόιντ Blikk να απευθύνει ευχαριστήρια προσευχή κατά την κυριακάτικη λειτουργία του πάπα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Hungarian far-right terrorist György Budaházy leaves prison riding a horse after President @KatalinNovakMP pardoned him.



Notice the horse shit. 💩 https://t.co/ZT6tiGWJS0 pic.twitter.com/gK8hxtjDj4