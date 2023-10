Στην ιστορία ως η μία τις πιο αιματηρές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία περνά η επίθεση με πύραυλο στο χωριό Χρόζα του Χαρκόβου, όπου σχεδόν κάθε οικογένεια θρηνεί τουλάχιστον ένα άτομο, ενώ κάποιες έχουν ολοκληρωτικά ξεκληριστεί.

Ο απολογισμός της επίθεσης της Ρωσίας με πύραυλο στη Χρόζα είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεταξύ αμάχων που καταγράφηκε σε οποιαδήποτε μεμονωμένη ρωσική αεροπορική επιδρομή στους σχεδόν 20 μήνες πολέμου.

Οι ιατροδικαστές εργάσθηκαν νυχθημερόν επί έξι μέρες για να ταυτοποιήσουν τα θύματα. Χρειάσθηκαν κινητά εργαστήρια DNA για να ταυτοποιήσουν 19 άτομα και ένα άτομο, ένας 60χρονος, ταυτοποιήθηκε μόνο μετά την περισυλλογή 20 μερών του σώματός του, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο.

Μετά από αυτή την κοπιώδη προσπάθεια, ο Κλιμένκο ανακοίνωσε σήμερα (12/10/2023) πως ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο χωριό Χρόζα στη βορειοανατολική Ουκρανία έφθασε τους 59.

Police identified all those killed in missile attack on cafe in Hroza. Russia is responsible for death of 59 local residents. All victims are local residents. Entire families of several generations are gone.



19 people were identified using mobile DNA laboratories. One victim, a… pic.twitter.com/Mz0iU2Rq1L — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 12, 2023

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα – συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου – ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε καφενείο στο χωριό Χρόζα στο Χάρκοβο, την ώρα που ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί για να θρηνήσει έναν πεσόντα Ουκρανό στρατιώτη.

Η Μόσχα αρνείται ότι έχει ως στόχο αμάχους από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία, μια θέση που επανέλαβε απαντώντας σε ερώτηση που τέθηκε σε ενημέρωση του Κρεμλίνου σχετικά με το χτύπημα στη Χρόζα.

All that remains of the cafe in the village of Hroza, which was hit by a rocket yesterday pic.twitter.com/uNeJ1Grzw3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2023

«Οι Ρώσοι σκότωσαν 59 ανθρώπους με απευθείας πλήγμα που κατάφεραν με έναν πύραυλο Iskander στο χωριό Χρόζα» ανέφερε ο Κλιμένκο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

«Όλα τα θύματα είναι ντόπιοι κάτοικοι. Ήταν συνταξιούχοι, νοσηλευτές, αγρότες, δάσκαλοι, επιχειρηματίες. Όλοι ήταν άμαχοι. Ολόκληρες οικογένειες αρκετών γενεών πέθαναν».

These days feel like hell in Hroza, Kharkiv region. Literally every house has someone to grieve for. Russians brought terrible tragedy to Ukraine, and their violence will never be forgiven.

SRC: United 24 media pic.twitter.com/3erC6EHuPM — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) October 8, 2023

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατηγόρησε δύο κατοίκους του χωριού – που όπως είπε διέφυγαν στη Ρωσία – ότι συνέδραμαν στην καθοδήγηση του πυραυλικού πλήγματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας θα καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσία σχετικά με την επίθεση στην Χρόζα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας CTK.