Τουλάχιστον 49 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 6χρονο αγοράκι, σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα σε ένα χωριό, στην περιοχή του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την Ισπανία όπου βρίσκεται, έκανε λόγο για «48 νεκρούς» σε αυτό το χωριό που βρίσκεται κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, σε σχετικά μικρή απόσταση από τη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Χαρκόβου, τον Ολέχ Σινεμπούχοφ, ένα καφενείο και ένα κατάστημα τροφίμων δέχτηκαν επίθεση γύρω στις 13.15, τοπική ώρα, στο χωριό Χρόζα. Εκείνη την ώρα στο κατάστημα βρίσκονταν πολλοί άμαχοι.

«Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους στον χώρο», ανέφερε ο Σινεμπούχοφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Άλλοι αξιωματούχοι ανάρτησαν βίντεο στα οποία μέλη των σωστικών συνεργείων να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στα συντρίμμια, απ’ όπου αναδίδεται καπνός.

Διακρίνονται επίσης πτώματα ανάμεσα σε πλάκες τσιμέντου και μεταλλικές ράβδους.

❗️russians hit cafe-shop in Kharkiv region killing 49 people. Pure evil that destroys everyone and everything on its way.



Video: Prosecutor General’s Office of Ukraine pic.twitter.com/eNoWPcKaT9