Ουκρανία: 7 νεκροί και 20 είκοσι τραυματίες από νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο – Άλλοι δύο στα βόρεια της χώρας

Δύσκολη νύχτα πέρασε το Κίεβο, καθώς ρωσική επιδρομή από drones προκάλεσε τον θάνατο 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 20. Δύο επιπλέον νεκροί στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, στο δυτικό τμήμα του Κιέβου, «ολόκληρο τμήμα πολυώροφης πολυκατοικίας καταστράφηκε. Ως αυτό το στάδιο, έχει επιβεβαιωθεί πως έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Διασώστες προσέφεραν βοήθεια σε 10 τραυματίες», ανέφερε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο μέσω Telegram κάνοντας λόγο για «μαζικούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones» εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του στη διάρκεια της νύκτας.

Ο ίδιος κατήγγειλε «πλήγματα εναντίον κατοικημένων περιοχών, νοσοκομείων, αθλητικών εγκαταστάσεων» από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες δεν επέδειξαν «κανέναν σεβασμό στην έννοια της πολιτικής υποδομής».

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών από αυτό το πλήγμα ανέρχεται σε έξι, ενώ διευκρίνισε ότι «σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης».

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσικά πλήγματα στην Μπέλα Τσέρκβα, προάστιο στο νότιο τμήμα του Κιέβου, από τα οποία τραυματίστηκαν περίπου 15 άλλοι, σύμφωνα με τον Κλιμένκο.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξάλλου στο προάστιο Σβιατοσίνσκι, κοντά σε έξοδο σταθμού του μετρό ο οποίος χρησιμοποιείται ως καταφύγιο, επεσήμανε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Στη βόρεια Ουκρανία, στο Τσερνίχιβ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιδρομή drones, από τα οποία τραυματίστηκαν και δέκα άνθρωποι χθες, Κυριακή, το βράδυ, ανήρτησε στο Telegram ο Βιάτσεσλαβ Τσαούς επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Οι ουκρανικές πόλεις γίνονται κάθε νύκτα στόχος ρωσικών πληγμάτων, ενώ οι συνομιλίες για μια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν στο Κίεβο τη νύκτα της 16ης προς τη 17η Ιουνίου από ρωσική επίθεση με περισσότερα από 440 drones και 32 πυραύλους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Στο μεταξύ στην περιφέρεια Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά drones σήμερα «προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική επιχείρηση στη συνοικία Καμένσκι», δήλωσε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σιλουσάρ στο Telegram.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι διαβεβαίωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματά της εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας.

Τον Αύγουστο του 2024 ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Κουρσκ, καταλαμβάνοντας εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα προτού απωθηθεί από τις ρωσικές δυνάμεις την άνοιξη.

Ο Σίρσκι τόνισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Κουρσκ.

Four killed and at least 13 injured in Russian overnight terrorist attacks on Kyiv.



The entrance of a high-rise was destroyed. Search and rescue efforts are still underway. pic.twitter.com/6CA25lHlsk