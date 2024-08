Ουκρανία: Drone FRV έπληξε ρωσικό ελικόπτερο πάνω από το Κουρσκ

Από ουκρανικό drone FPV (First Person View – πρώτου προσώπου προβολής) χτυπήθηκε ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Mi-28 πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ.

Το περιστατικό με το πλήγμα drone σε ελικόπτερο καταγράφηκε την Τρίτη (6.8.24), όπως ανέφερε πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας στον Kyiv Independent.

Κατά την ίδια πηγή, το drone FPV που λειτουργεί από το Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων «Α» της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφερε να χτυπήσει τον ουραίο ρότορα του ελικοπτέρου.

Κατά το ίδιο στέλεχος που μίλησε στον Kyiv Independent, το χτύπημα του FPV αποτελεί «μια μοναδική ειδική επιχείρηση στην στρατιωτική ιστορία».

Ukrainian FPV drones vs Russian helicopters. This is just the beginning. pic.twitter.com/nvWfhXTgOd

This is a breakthrough.



Ukraine just destroyed r*ssian helicopter with FPV drone.



For the first time EVER in the history of world. pic.twitter.com/793cI6SCxQ