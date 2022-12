Ένας Αμερικανός πολίτης αφέθηκε σήμερα ελεύθερος στο πλαίσιο της ανταλλαγής δεκάδων αιχμαλώτων με την Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας.

Ο Άντριι Γιερμάκ έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ο Σουέντι Μουρεκέζι «βοηθούσε τον λαό μας», πριν ο Αμερικανός καταλήξει στη Ρωσία ως αιχμάλωτος.

Ο ίδιος δήλωσε ότι 64 Ουκρανοί στρατιώτες και οι σοροί τεσσάρων πεσόντων στρατιωτών παραδόθηκαν από τη Ρωσία, αλλά δεν ανέφερε που έγινε η ανταλλαγή αιχμαλώτων και πόσοι Ρώσοι στρατιώτες παραδόθηκαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, απελευθερώθηκαν 59 Ουκρανοί στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων τέσσερις αξιωματικοί και πέντε μαχητές των Δυνάμεων Εδαφικής Άμυνας, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 23 εξ αυτών είναι τραυματίες, ενώ η κατάσταση μερικών είναι κρίσιμη.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους μαχητές είναι 57 ετών και ο νεότερος είναι 19.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να βρει τον Μουρεκέζι για να του πάρει δηλώσεις. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έγραψε την περασμένη εβδομάδα επικαλούμενη τον ίδιο, ότι είχε συλληφθεί τον Ιούνιο στην πόλη της Χερσώνας, η οποία ήταν υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού εκείνη την περίοδο.

