Ο στρατός της Ουκρανίας εξαπέλυσε επιθέσεις προς αρκετές κατευθύνσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο και δηλώνει ότι σημειώνει επιτυχίες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

“Μια επίθεση σε αρκετές κατευθύνσεις ταυτόχρονα” ξεκίνησε σήμερα προς τις τοποθεσίες Ορίχοβο-Βασιλίβκα, Μπαχμούτ, Μπογκντανίβκα, Γιαγκιντέ, Κλιτστσιίβκα, Κουρντιουμίβκα, δήλωσε η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μάλιαρ, κάνοντας λόγο για “προώθηση προς όλες τις κατευθύνσεις“.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν προωθηθεί κοντά στο Μπαχμούτ, ένα από τα σημαντικά σημεία της μάχης στο ανατολικό μέτωπο, και σε μια περιοχή νοτιότερα.

Η υφυπουργός Άμυνας Μάλιαρ, γράφοντας στο Telegram, είπε ότι μια επίθεση ξεκίνησε κοντά σε μια ομάδα χωριών που περιβάλλουν το Μπαχμούτ — την πόλη που κατέλαβαν οι ρωσικές μισθοφορικές δυνάμεις της Wagner τον περασμένο μήνα έπειτα από μάχες μηνών.

“Σε όλους αυτούς τους τομείς, έχουμε σημειώσει πρόοδο”, έγραψε η Μάλιαρ.

Ο Ολεκσάντερ Ταρνάνσκιι, διοικητής του νοτίου μετώπου, Ταυρία, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν μια περιοχή κοντά στην Κρασνοχορίβκα, δυτικά του περιφερειακού κέντρου του Ντονέτσκ που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Είπε ότι η περιοχή βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο από τότε που οι αυτονομιστικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Μόσχα την έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το 2014.

❗️The Armed Forces of Ukraine near Krasnohorivka in Donetsk region vacated the positions that had been occupied since 2014, said the spokesperson of the United Press Center of the Defense Forces of the Tavria direction Shershen. pic.twitter.com/x1MNZJL0BS