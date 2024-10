Βίαια επεισόδια, με απίστευτο ξύλο σώμα με σώμα, ξέσπασαν μεταξύ πιστών αντίπαλων ορθόδοξων εκκλησιών, μετά την παράδοση ενός καθεδρικού ναού στην πόλη Cherkasy στην κεντρική Ουκρανία.

Τα επεισόδια ξέσπασαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ – που έχει οριστεί ως εκκλησία φρουράς για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας-κατά τη διάρκεια λειτουργίας όταν περίπου 100 άτομα με παραλλαγή και μπαλακλάβες εισέβαλαν βίαια στον χώρο νωρίς το πρωί στις 17 Οκτωβρίου.

Οι εντάσεις γύρω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ ακολουθούν τις ευρύτερες προσπάθειες της Ουκρανίας να περιορίσει την επιρροή της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (UOC), η οποία ιστορικά συνδέεται με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Παρά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Μόσχα το 2022, η UOC εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με καχυποψία από τις ουκρανικές αρχές λόγω της υποτιθέμενης φιλορωσικής της στάσης.

BREAKING: Members of the UOC-Moscow Patriarchate stormed St. Michael’s Cathedral in Cherkasy



Metropolitan Theodosius, suspected of inciting inter-religious hatred, was with them.



Once inside the cathedral, the people began to drive out chaplains of the Orthodox Church of… pic.twitter.com/ttAO4XM8PP