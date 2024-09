Ουκρανία: Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην Πολτάβα

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην Πολτάβα της Ουκρανίας το μεσημέρι της Τρίτης (3.9.24).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους σε εξαώροφο κτίριο, στο οποίο στεγαζόταν το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Πολτάβα, στην ανατολική Ουκρανία. Το κτίριο που χτυπήθηκε βρίσκεται κοντά σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το κτίριο αποτελούσε κέντρο εκπαίδευσης των ουκρανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πυραυλική επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν περισσότεροι από 180.

Occupiers attacked Poltava: 41 people killed, more than 180 wounded



According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024

❗️In Poltava, a ballistic missile landed on the parade field, the second in the canteen.



The building is in ruins. Many dead. Many injured. City residents are encouraged to donate blood.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/6KUjvmwIQK — Aurora Diogo 🇵🇹🇺🇦🇬🇪🇪🇺 (@aurora_diogo) September 3, 2024

«Έλαβα προκαταρκτικές αναφορές για το ρωσικό χτύπημα στην Πολτάβα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επρόκειτο για δύο βαλλιστικούς πυραύλους. Χτυπήθηκε εκπαιδευτικό Ίδρυμα και κοντινό νοσοκομείο. Ένα από τα κτίρια του Ινστιτούτου Επικοινωνιών καταστράφηκε μερικώς. Άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Περισσότερα από 180 άτομα τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, πολλοί πέθαναν», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

⚡️As a result of a Russian missile attack on the territory of the Institute of Communications in Poltava, 180 people were injured, 41 people are currently known to have died, – Zelenskyi pic.twitter.com/XTKsAwMW9a — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 3, 2024

⚡️Zelensky claims 41 dead in a Russian strike on a building in Poltava pic.twitter.com/Auzu2XX992 — War Monitor (@WarMonitors) September 3, 2024

Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 41 άνθρωποι. Τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους συγγενείς και φίλους», τόνισε και υπογράμμισε:

«Έχω διατάξει μια πλήρη και άμεση έρευνα για όλες τις συνθήκες του τι συνέβη. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους, από τα πρώτα λεπτά μετά το χτύπημα, βοηθούν ανθρώπους που σώζουν ζωές».

Υποσχέθηκε επίσης η Ρωσία να λογοδοτήσει και κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παραδώσουν επειγόντως περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας και να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπάει βαθιά στο ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

russia launched two ballistic missiles city of Poltava, Ukraine, killing at least 41 and injuring 180 people. pic.twitter.com/Goxkwk4ljw — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 3, 2024

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, το πλήγμα συνέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός ειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων. «Συνέβη την ώρα που οι άνθρωποι πήγαιναν προς το υπόγειο καταφύγιο», τόνισε.

«Χάρη στο συντονισμένο έργο των διασωστών και των γιατρών, διασώθηκαν 25 άτομα, 11 από τα οποία απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια, οι διασώστες συνεχίζουν αυτή τη στιγμή το έργο τους», πρόσθεσε το υπουργείο.

41 Ukrainians were killed in a savage Russian terrorist attack on an educational institution and a hospital in Poltava. 180 people were wounded.



Russia used 2 ballistic missiles to attack the city.



One of the institute buildings was partially destroyed, and many people were… pic.twitter.com/IUTHSnD9am — Natalka (@NatalkaKyiv) September 3, 2024

Ουκρανοί στρατιωτικοί μπλόγκερ, από την πλευρά τους, ισχυρίστηκαν ότι οι πύραυλοι είχαν στόχο μια επίσημη υπαίθρια στρατιωτική τελετή.

Footage of the consequences of the Russian ballistic missile attack on an educational institution and hospital in #Poltava#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/b45vAS0HQg — UATV English (@UATV_en) September 3, 2024

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει εντείνει το τελευταίο χρονικό διάστημα τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων της Ουκρανίας ως αντίποινα για την ουκρανική επιχείρηση στο Κουρσκ.