Ουκρανία: Δεκάδες τραυματίες και ένας νεκρός από ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Χερσώνα

Η Ρωσία εντείνει τις επιδρομές και τους βομβαρδισμούς που εξαπολύει στην ανατολική Ουκρανία, και πιο συγκεκριμένα στο Χάρκοβο και στην Χερσώνα, διότι οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται στα σύνορα των δύο χωρών και αποτελούν σημαντικό στόχο για την Μόσχα.

Ειδικότερα, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα Τρίτη (08.10.2024) περιοχές στην Χερσώνα και στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει την ζωή του και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν.

Αρχικά, ο περιφερειακός κυβερνήτης της Χερσώνας, Ολεξάντρ Προκούντιν, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Telegram ότι τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν χωριό Αντονίβκα και άλλες περιοχές στην περιφέρειά του, από τις οποίες συνολικά τραυματίστηκαν εννέα άτομα και ένας άνδρας έχασε την ζωή του.

⚡️ Update: 21 injured in Russian attack on Kharkiv.



The number of injured in a Russian attack against Kharkiv on Oct. 8 has risen to 21, authorities said. Seventeen people have been hospitalized.https://t.co/zBEcS0Adkv