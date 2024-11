Ουκρανία: «Δεν θα υποχωρήσουμε από το Κουρσκ – Η ρωσική Αεροπορία έχει γίνει ιπτάμενο πυροβολικό»

Η Ουκρανία δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις περιοχές που ελέγχει στην περιφέρεια Κουρσκ στην δυτική Ρωσία, δήλωσε σήμερα (22.11.2024) υψηλόβαθμη πηγή πληροφόρησης από το γενικό επιτελείο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Μάλιστα, ο στρατιωτικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ελέγχει σχεδόν 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιφέρεια που βρίσκεται στα σύνορα με την Ρωσία και θα παραμείνει στην παραμεθόρια περιοχή «για όσο καιρό χρειαστεί».

«Η μέγιστη έκταση εδάφους που καταλάβαμε στην περιφέρεια Κουρσκ ήταν 1.376 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σήμερα είναι σχεδόν 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα» είπε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται «200 με 300 μέτρα την ημέρα» κοντά στο Κουράχοβο, ένα από τα πιο θερμά σημεία της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 November 2024. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A44B2Hrz3n