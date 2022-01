Στην εκκένωση της πρεσβείας τους στην Ουκρανία θα προχωρήσουν οι ΗΠΑ μέσα στις επόμενες ημέρες, προληπτικά, καθώς «τρέχουν» οι εξελίξεις στο μέτωπο της κρίσης με τη Ρωσία, η οποία έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις λόγω και της ανάμιξης του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσουν στην εκκένωση της πρεσβείας τους στην Ουκρανία από το απαραίτητο προσωπικό ενώ παράλληλα, έφτασε στο Κίεβο μεγάλη βοήθεια σε πυρομαχικά και όπλα «για τους υπερασπιστές της πρώτης γραμμής», όπως αναφέρεται στο Twitter.

Στο Twitter, η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει πως η βοήθεια αποδεικνύει τη δέσμευση των ΗΠΑ να βοηθούν την Ουκρανία στο να αντιμετωπίσει την «αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα», δηλαδή την περίπτωση να επιτεθεί η Ρωσία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι οικογένειες των εργαζομένων στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έχουν ήδη λάβει οδηγίες να ξεκινήσουν την αποχώρησή τους από τη Δευτέρα.

The shipment – and $2.7 billion USD since 2014 – demonstrates U.S. commitment to helping Ukraine bolster its defenses in the face of growing Russian aggression. 🇺🇸🇺🇦 #partnershipstrong [2/2] pic.twitter.com/scPFWM3we7