Ουκρανία: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο – Διακοπές ρεύματος και νερού σε τμήματα της πρωτεύουσας

Τουλάχιστον επτά εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί της Δευτέρας (26.8.24) στο Κίεβο, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, την ώρα που ολόκληρη η Ουκρανία έχει τεθεί σε συναγερμό για ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Σε κανάλια στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκτός από το Κίεβο, αναφέρονται εκρήξεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στην πόλη Λουτσκ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένο κτίριο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε στην Telegram ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος και νερού σε τμήματα του Κιέβου ύστερα από μεγάλη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε έκτακτες διακοπές ρεύματος μετά τις επιθέσεις.

🔴 Explosions were reported early today in Ukraine’s Kiev, Lviv, Zhytomyr, Rivne, Odessa, Vinnitsa, Kirovohrad, Kryvyi Rih, Kharkiv and Kremenchuk regions following Russia’s intense attacks. Kinzhal, Kalibr and Shahed UAVs are flying to their targets. The broadcast went out… pic.twitter.com/voU6Rcw6vf

Αντιαεροπορικά συστήματα της Ρωσίας κατέστρεψαν είκοσι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

During the night 20 drones attacked Russian regions. Explosions were heard in Saratov and Engels



The Saratov region was attacked by 9 drones, two of them hit high-rise buildings. pic.twitter.com/XZAjc5ttQl