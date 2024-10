Ουκρανία: Ένα παιδί 3 ετών ανάμεσα στους οκτώ τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

Μία πενταώροφη πολυκατοικία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας ήταν ο στόχος του βομβαρδισμού που εξαπέλυσε η Ρωσία αργά την Τετάρτη (02.10.2024), προκαλώντας πυρκαγιές και τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν απόψε πολυκατοικία στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι. Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χάρκοβο, Oleh Syniehubov, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι η βόμβα έπεσε μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου ορόφου του κτιρίου.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 3χρονο κοριτσάκι, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. Από τον ρωσικό βομβαρδισμό προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή.

«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αναζητούν όποιον μπορεί να έχει πληγεί. Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι έχουν τραυματιστεί 8 άτομα. Σε όλους θα παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια.

Για να σταματήσουν τέτοια ρωσικά χτυπήματα, η Ουκρανία πρέπει να λάβει την απαιτούμενη και, κυρίως, επαρκή υποστήριξη από τον κόσμο, από τους εταίρους. Κάθε ηγέτης ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Είναι σημαντικό να είστε αποφασιστικοί», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Kharkiv, Saltivka—an ordinary residential building hit by a Russian bomb.



The rescue operation is ongoing, as they are searching for anyone who may have been affected. So far, 8 people are known to be injured. Everyone will be provided the necessary assistance.



For such Russian… pic.twitter.com/dnuyAHszCD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2024

Russia hit Kharkiv with KAB bombs again.



A residential building was hit. The building and vehicles outside are on fire. 8 people reported injured so far, including a 3 year old child. There might still be people under the debris.



How has this become our daily reality… pic.twitter.com/OCIya1X68a — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 2, 2024

📹 Footage of a residential building damaged by a Russian glide bomb attack on #Kharkiv on the night of October 2, 2024. pic.twitter.com/7i77LxWuXa — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) October 2, 2024

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εκκένωσαν το κτίριο, προσπαθώντας να λογοδοτήσουν για όλους τους κατοίκους και να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Λέγεται ότι τουλάχιστον 10 αυτοκίνητα δίπλα στο κτίριο κάηκαν στις φλόγες.