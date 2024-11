Ουκρανία: Ένας νεκρός και 30 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα (01.11.2024) πυραυλική επίθεση στο κέντρο της πόλης Χάρκοβο στην Ουκρανία, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τραυματίζοντας άλλους 30 ανθρώπους.

Πυραύλους Iskander-M ή S-300/S-400 χρησιμοποίησε η Ρωσία για να χτυπήσει την πόλη, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία. Οι δύο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα Ουκρανίας.

Δύο ρωσικοί πύραυλοι «χτύπησαν» αστυνομικό τμήμα στο Χάρκοβο, σκοτώνοντας τον αστυνομικό Αντρίι Ματβιένκο. Από την επίθεση, τραυματίστηκαν 26 αστυνομικοί και 4 πολίτες, όπως ανέφερε η περιφερειακή αστυνομία της πόλης.

«Οι Ρώσοι στόχευσαν ένα αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Χαρκόβου με δύο πυραύλους, σκοτώνοντας έναν αξιωματικό και τραυματίζοντας άλλους 26 αστυνομικούς καθώς και τέσσερις αμάχους» ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Ιβάν Βιγκούιφσκι, σε ανάρτησή του στο Facebook.

🕯️ Police Colonel Andriy Matvienko, 40, was killed in a Russian missile attack on #Kharkiv.



The missile attack injured 26 police officers, some of them in serious condition. Doctors are now fighting for their lives.



📷Synegubov/Telegram pic.twitter.com/Kn7aAGnIVe