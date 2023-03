Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίσθηκαν από επίθεση ρωσικών drones που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (21.03.2023) στην περιφέρεια του Κιέβου, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Μια μη στρατιωτική εγκατάσταση υπέστη ζημιές έπειτα από νυκτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια του Κιέβου», αναφέρει η διοίκηση της Ουκρανίας με ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram. Από την επίθεση των ρωσικών drones προκλήθηκε πυρκαγιά και στο εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση του Κιέβου δεν έχει δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το «χτύπημα» της Ρωσίας, κυρίως για το πού πραγματοποιήθηκε το πλήγμα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν 16 από 21 ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

The number of dead as a result of the night attack in #Kyiv region has increased to 4 people, — National Police.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/ZjOv30VfyF