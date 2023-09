Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν σήμερα (20/9/2023) το διοικητήριο του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στην Σεβαστούπολη στην Κριμαία, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, παρά μόνο ανέφερε ότι η επίθεση της Ουκρανίας στην Κριμαία ήταν επιτυχής.

Νωρίτερα σήμερα, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης δήλωσε ότι αποτράπηκε πυραυλική επίθεση κατά της πόλης.

Ωστόσο βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media, ακόμη και από ρωσικούς λογαριασμούς (πχ στο Telegram) δείχνουν εκρήξεις κοντά σε ρωσική στρατιωτική βάση στα περίχωρα της Σεβαστούπολης.

Όπως μάλιστα αναφέρεται, στο χτύπημα στην Κριμαία έγινε με πυραύλους Storm Shadow, τους οποίους έχει διαθέσει η Βρετανία στην Ουκρανία.

CONFIRMED: A Russian military base north of Sevastopol has been hit with multiple Storm Shadow cruise missiles. pic.twitter.com/zq8GqYzMKC

Όπως αναφέρουν χρήστες του Twitter, η απόσταση της συγκεκριμένης βάσης που στεγάζει και το διοικητήριο του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας από το τελευταίο σημείο που βρίσκονται ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας – στην περιφέρεια της Χερσώνας – είναι 230 χιλιόμετρα

Ukrainian Forces 🇺🇦 struck a Russian Black Sea Fleet 🔥 military base in Verkhnosadove, Crimea, located 230km from the frontline using several Storm Shadow/SCALP-EG Cruise Missiles pic.twitter.com/aX6uF322yQ