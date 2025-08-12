Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – Καμία απειλή διαρροής διαβεβαιώνει ο ΔΟΑΕ

Εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφεραν ότι εντόπισαν καπνό σήμερα στο διοικητήριο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, μετά από αναφορές για πυρκαγιά κοντά στους πύργους ψύξης.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο ΔΟΑΕ μετέφερε τα λόγια του γενικού διευθυντή Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπήρξε αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, καμία επίπτωση στην πυρηνική ασφάλεια και κανένα θύμα.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα καλέσει τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

IAEA staff at Ukraine’s Zaporizhzhya NPP observed smoke today from the plant’s admin building, following reports of fire near the cooling towers. No radiation increase, no nuclear safety impact reported, and no casualties, DG @rafaelmgrossi confirms. pic.twitter.com/7EJ3yvAx4N — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 12, 2025

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια – ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη – βρίσκεται στην πόλη Ενερχοντάρ, υπό ρωσικό έλεγχο, στη νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Μόνιμη παρουσία επιθεωρητών

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ο ΔΟΑΕ έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ασφάλεια των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Συχνά αποστέλλει κλιμάκια για ελέγχους στους αντιδραστήρες του Ρίβνε και του Χμελνίτσκι, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2022 διατηρεί μόνιμη αποστολή στον σταθμό της Ζαπορίζια.