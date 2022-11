Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης γκράφιτι Μπάνκσι επιβεβαίωσε εμμέσως ότι είναι δική του η τοιχογραφία που εμφανίστηκε πρόσφατα σε προάστιο της ουκρανικής πρωτεύουσας, στην Μποροντιάνκα.

Χθες Παρασκευή, ο Μπάνκσι ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες του γκράφιτι σε ένα κατεστραμμένο σπίτι, με τη λεζάντα «Μποροντιάνκα, Ουκρανία». Η Μποροντιάνκα είναι προάστιο του Κιέβου που βομβαρδίστηκε ανηλεώς στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

British artist Banksy has made public a photo of graffiti on the ruins of a house in Borodianka.



Photos have been posted on Instagram. This is his first post in 2022.

