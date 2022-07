Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τους Ρώσους ότι έπληξαν με βόμβες φωσφόρου το Φιδονήσι, στη Μαύρη Θάλασσα, απ’ όπου αποχώρησαν την Πέμπτη οι ρωσικές δυνάμεις.

«Γύρω στις 18.00 (σ.σ. τοπική ώρα) οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν δύο φορές αεροπορική επίθεση με βόμβες φωσφόρου στο Φιδονήσι» ανέφερε μέσω του Telegram ο Ουκρανός διοικητής Βαλέρι Ζαλούζνι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «δεν σέβεται ούτε τις δικές της ανακοινώσεις».

Χθες, ο ρωσικός στρατός ανέφερε ότι αποσύρεται από το νησάκι αυτό «σε ένδειξη καλής θέλησης», αφού πέτυχε τους «στόχους» που είχε θέσει εκεί.

«Το μοναδικό πράγμα στο οποίο ο εχθρός είναι συνεπής είναι η “ακρίβεια” των πληγμάτων του», ειρωνεύτηκε ο Ζαλούζνι.

Το μήνυμα συνοδεύεται από ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα αεροπλάνο να πετάει πάνω από το νησί και να ρίχνει τουλάχιστον δύο βόμβες που αφήνουν λεπτές, λευκές γραμμές στον ουρανό.

CinC AF of 🇺🇦

The leadership of 🇷🇺 army does not even adhere to its own statements, which declare a “gesture of goodwill.” Today, around 6:00 p.m.,🇷🇺Su-30 launched a strike with phosphorus bombs on #SnakeIsland, where they “completed their mission,” from the #Bilbek airfield. pic.twitter.com/yCM5zsQiyj