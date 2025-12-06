Ουκρανία: Η «σαρκοφάγος» του Τσερνόμπιλ υπέστη ζημιά μετά από πλήγμα drone – «Έχει χάσει τη βασική λειτουργία περιορισμού της ραδιενέργειας» λέει η ΔΟΑΕ

Το γιγαντιαίο ατσάλινο κέλυφος που προοριζόταν να απομονώνει τον διαβόητο αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ δεν εγγυάται πλέον πλήρως την πυρηνική ασφάλεια. Αυτή είναι η ανησυχητική διαπίστωση της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) την Παρασκευή (05.12.2025), έπειτα από επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και αποκάλυψε ζημιές από πλήγμα drone τον Φεβρουάριο, τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, κατηγορία την οποία η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γενικός διευθυντής της ΔΟΑΕ, Μαριάνο Γκρόσι, δήλωσε ότι ο έλεγχος «επιβεβαίωσε» την απώλεια της βασικής λειτουργίας του θόλου ως φραγμού συγκράτησης, παρότι δεν εντοπίστηκαν ζημιές στα δομικά στοιχεία ούτε στα συστήματα μόνιμης επιτήρησης. Ορισμένες εργασίες επισκευής έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι θα απαιτηθεί «πλήρης αποκατάσταση» ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω φθορά και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη πυρηνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι ουκρανικές αρχές είχαν ενημερώσει ήδη από τις 14 Φεβρουαρίου ότι drone με εκρηκτικά είχε πλήξει την περιοχή, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές στο προστατευτικό κέλυφος γύρω από τον αντιδραστήρα που καταστράφηκε στο δυστύχημα του 1986, όταν η Ουκρανία ήταν ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Το Κίεβο αποδίδει την επίθεση στη Ρωσία, ενώ η Μόσχα αρνείται την ευθύνη και κατηγορεί τον ουκρανικό στρατό.

Ο ΟΗΕ είχε πάντως αναφέρει ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παρέμεναν σταθερά και χωρίς ανωμαλίες μετά το περιστατικό. Η καταστροφή του 1986 είχε διασκορπίσει ραδιενεργό υλικό σε ολόκληρη την Ευρώπη και είχε οδηγήσει σε τεράστια κινητοποίηση ανθρώπινων και τεχνικών πόρων για τον περιορισμό των συνεπειών. Ο τελευταίος αντιδραστήρας που παρέμενε ενεργός στο συγκρότημα έκλεισε το 2000.

Το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ είχε καταληφθεί προσωρινά από ρωσικές δυνάμεις στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, καθώς η Μόσχα επιχειρούσε να προελάσει προς το Κίεβο. Η πρόσφατη επιθεώρηση της ΔΟΑΕ εντάσσεται σε ευρύτερο κύκλο ελέγχων που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε υποδομές ηλεκτροδότησης σε όλη την Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στην τέταρτη χρονιά του.