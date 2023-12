Τεράστιο είναι το πλήγμα που επέφερε η Ουκρανία στο πολεμικό ναυτικό της Ρωσίας. Εριξαν πύραυλο στο πλοίο Novotcherkassk.

Τα πλάνα που έρχονται από την περιοχή προκαλούν σοκ δέος. Μόλις ο πύραυλος της Ουκρανίας βρίσκει το ρωσικό πλοίο Novocherkassk δημιουργείται για τεράστια έκρηξη και ένα μια λάμψη υψώνεται στον ουρανό.

Ο ουκρανικός στρατός διαβεβαίωσε πως «κατέστρεψε» αυτό το πλοίο, το οποίο μετέφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed ιρανικής κατασκευής, που χρησιμοποιεί συχνά η Μόσχα στον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπονόησε πως το πλοίο βυθίστηκε, χαιρετίζοντας με σαρκαστικό τόνο το έργο της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του «για την εντυπωσιακή προσθήκη ενός νέου πλοίου στον ρωσικό υποβρύχιο στόλο στη Μαύρη Θάλασσα».

This is the clearest video so far of the Ukrainian missile strike against the Russian Ropucha-class landing ship in Crimea.



According to some reports, 87 Russians were killed in the huge explosion pic.twitter.com/VXyWpQWtgD