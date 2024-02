Ουκρανία και Δανία υπέγραψαν 10ετές σύμφωνο ασφαλείας και αμυντικής συνεργασίας

Η Ουκρανία, δια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνεχίζει να υπογράφει με δυτικές χώρες – σήμερα ήταν η σειρά της Δανίας – συμφωνίες ασφαλείας, κάτι που θεωρεί ότι την θωρακίζει πριν την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Πριν τη Δανία, η Ουκρανία είχε υπογράψει ανάλογες συμφωνίες ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας με χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ακολουθώντας τις οδηγίες της G7 και της Βορειοατλαντικής συμμαχίας.

Η συμφωνία που υπέγραψαν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν είναι 10ετούς διάρκειας.

Η Φρέντερικσεν συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας σήμερα, μία ημέρα πριν από τη δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Today, Prime Minister Mette Frederiksen @Statsmin and I signed an agreement on security cooperation and long-term support between Denmark and Ukraine.



This is a strong document, which confirms Denmark’s unwavering support for our people. It includes at least €1.8 billion in… pic.twitter.com/GZWcvLL6os