Ουκρανία: Μακελειό αμάχων στην Οδησσό – Οι Ρώσοι χτύπησαν με πυραύλους κατοικημένη περιοχή

Μέρα μεσημέρι οι Ρώσοι χτύπησαν με πυραύλους σε κατοικημένη περιοχή της Οδησσού με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι. Άλλο ένα στοχευμένο μακελειό αμάχων στην Ουκρανία.

Από την επίθεση στην Οδησσό τραυματίστηκαν επίσης 39 άνθρωποι με 4 παιδιά να είναι ανάμεσά τους, ενώ τρεις από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε μέσω Telegram ότι ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε γειτονιά με κατοικίες, και ότι μια πολυκατοικία, ένα κτίριο πανεπιστημίου και ένα διοικητικό κτίριο υπέστησαν ζημιές.

«Δεν πρόκειται για τυχαία πλήγματα – είναι πλήγματα επίδειξης. Ύστερα από τηλεφωνήματα και συναντήσεις με τον Πούτιν, ύστερα από όλες αυτές τις ψευδείς εικασίες στα μέσα ενημέρωσης για υποτιθέμενη ‘αποχή’ από χτυπήματα, η Ρωσία δείχνει αυτό το οποίο την ενδιαφέρει πραγματικά: μόνο ο πόλεμος», δήλωσε.

«Ο εχθρός με ύπουλο τρόπο έστειλε τον πύραυλό του προς κατοικημένη περιοχή, μια περιοχή με εμπορική δραστηριότητα», δήλωσε και ο δήμαρχος της πόλης Γκενάντι Τρουχάνοφ.

