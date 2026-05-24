Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους – 4 νεκροί στο Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία με τέσσερις τύπους υπερηχητικών και βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik, Iskander, Kinzhal και Zircon σε νυχτερινές τη νύχτα του Σαββάτου (23.5.26) σε αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι επιθέσεις, όλες επιτυχείς, πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για τις επιθέσεις με πυραύλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με μαζικό κύμα πυραύλων και drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή και να τραυματιστούν τουλάχιστον 83 άτομα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Another angle of the reported Oreshnik strike on Bila Tserkva, allegedly showing impacts from the missile’s inert kinetic rods.



As seen from the published footages this time Oreshnik deployed six submunition clusters, each carrying six kinetic rods, for a total of 36 rods. https://t.co/lfQ12uwcNX pic.twitter.com/S0bowsv5mz — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) May 23, 2026

Η Ρωσία έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Κιέβου με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Ορέσνικ, όπως μετέδωσαν σήμερα δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εκπρόσωπο της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε σε ανακοίνωση στα social media ότι η Ρωσία εκτόξευσε 600 drones και 90 πυραύλους στην επίθεσή της, και ότι ένας εξ αυτών ήταν μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικός πύραυλος, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή τύπο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 άλλοι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στην πόλη, με 30 εξ αυτών να νοσηλεύονται. Ζημιές αναφέρθηκαν και στην ιστορική Πλατεία της Ανεξαρτησίας.

«Ήταν μια τρομερή νύχτα για το Κίεβο», δήλωσε ο Κλίτσκο σε μήνυμά του στο Telegram από το σημείο μιας εκ των επιθέσεων. «Αυτή τη στιγμή, οι διασώστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές και να απομακρύνουν χαλάσματα. Γιατροί προσφέρουν βοήθεια στα θύματα».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης δήλωσε ότι καταγράφηκαν ζημιές σε περισσότερα από 40 σημεία της πόλης.

Πλήγματα αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ακόμα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Μίκολα Καλάσνικ.