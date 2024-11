Ουκρανία: Νέα εντολή εκκένωσης στο Χάρκοβο λόγω προέλασης ρωσικών στρατευμάτων

Ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου της Ουκρανίας, Ολέχ Σινιεχούμποφ, ανακοίνωσε σήμερα (11.11.2024) πως εκδόθηκε εντολή εκκένωσης άλλων δέκα κοινοτήτων λόγω της προέλασης των στρατευμάτων της Ρωσίας στην περιοχή.

Όπως εξήγησε ο περιφερειάρχης Χαρκόβου, το πυροβολικό της Ρωσίας σφυροκοπεί αδιάκοπα οικισμούς κοντά στην κοινότητα Μποροβά στην Ουκρανία, στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου, περίπου 6.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, συμπεριλαμβανομένων 500 παιδιών, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου.

Εντολές εκκένωσης έχουν επίσης εκδοθεί για κοινότητες στα περίχωρα της πόλης Κουπιάνσκ, βορειότερα.

Forced evacuation announced in 10 settlements of Borivska community, including Borova village, – head of the JMA Oleh Syniehubov



“This is a forced evacuation of the entire adult population, because the enemy is constantly shelling our civilian settlements there,” the head of… pic.twitter.com/D3CQOxMvot