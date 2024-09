Ουκρανία: Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Δεκάδες πυραύλους εναντίον του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις το πρωί της Δευτέρας (2.9.24), με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο να ανακοινώνει πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στάλθηκαν σε διάφορες συνοικίες, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς και ζημιές από τα συντρίμμια όπλων που καταρρίφθηκαν.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν κάπου 20 πυραύλους, τόσο κρουζ όσο και βαλλιστικούς, που βλήθηκαν εναντίον του Κιέβου.

Όλη η Ουκρανία κηρύχθηκε σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές, ενώ η γειτονική Πολωνία, κράτος μέλος του NATO, ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της.

Πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, όπου τραυματιοφορείς προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram. Στη συγκεκριμένη συνοικία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, κτιριακές εγκαταστάσεις πανεπιστημίων και σχολείων.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 – Russia launched ballistic missiles towards the Ukrainian capital, Kyiv.



Air raid sirens echoed throughout the city, followed by reports of multiple loud explosions, according to local sources. pic.twitter.com/X3bsdrePms