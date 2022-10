Σειρήνες ήχησαν ξανά στο Κίεβο το πρωί της Τρίτης (11.10.2022), στη Ζαπορίζια οι δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν νέα επίθεση και στη Μαύρη Θάλασσα υπάρχουν αναφορές για συγκέντρωση πλοίων με εκτοξευτήρες πυραύλων. Άλλη μια μέρα αντιποίνων στην Ουκρανία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υποσχέθηκε» ότι τα αντίποινα της Ρωσίας για την επίθεση στη γέφυρα Κερτς, στην Κριμαία, θα είναι ανάλογα της επίθεσης. Και φαίνεται ότι οι αιματηρές επιθέσεις της Δευτέρας σε Κίεβο και άλλες 12 πόλεις της Ουκρανίας, ήταν μόνο η αρχή.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι σειρήνες ήχησαν ξανά στο Κίεβο, με την πρωτεύουσα της Ουκρανίας να δέχεται επίθεση για δεύτερη μέρα.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έθεσαν το σύνολο της Ουκρανίας σε συναγερμό για νέες πυραυλικές επιθέσεις. «Προσοχή. Στη διάρκεια της ημέρας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πυραυλικών επιθέσεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Παρακαλώ παραμείνετε στα καταφύγια για την ασφάλειά σας, μην αγνοείτε τις σειρήνες προειδοποίησης», ανέφεραν στο Telegram.

Χθες, οι μαζικές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στην ουκρανική πρωτεύουσα άφησαν πίσω τους 19 νεκρούς και 105 τραυματίες. Στόχος δεν ήταν στρατιωτικές υποδομές, όπως ισχυρίστηκε ο Πούτιν, αλλά άμαχοι στο κέντρο του Κιέβου…

The sirens are sounding again in #Kyiv. What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0 — Paul Adams (@BBCPaulAdams) October 11, 2022

The death toll from massive shelling of #Ukraine has increased to 14 people, 97 more were injured, reports the State Emergency Service of the country. pic.twitter.com/DYWnp8C06v — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

Το βράδυ, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στη Ζαπορίζια.

Rocket attacks are being reported in #Zaporizhzhia this morning. pic.twitter.com/5GYFxVheRB — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης στην Οδησσό ανέφερε πως «έξι εχθρικά πλοία» έχουν αναπτυχθεί στη Μαύρη Θάλασσα και ανάμεσά τους είναι και δυο που φέρουν εκτοξευτήρες πυραύλων.

There are 6 enemy ships in the #BlackSea, among them are 2 are missile launchers. The total salvo may amount to 16 "calibers", reports the speaker of the #Odesa regional military administration. — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

Ουκρανία: Η Ρωσία είναι «κράτος τρομοκράτης»

Και ενώ σήμερα συνεδριάζει η G7 μέσω τηλεδιάσκεψης, το Κίεβο κατηγόρησε την Ρωσία στον ΟΗΕ πως είναι «κράτος τρομοκράτης». Αιτία τα μαζικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων, βομβαρδισμούς που κατήγγειλαν η Δύση και ο ΟΗΕ.

Όλα τα μέλη του ΟΗΕ συμμετέχουν από χθες Δευτέρα στις 15:00 (τοπική ώρα· στις 22:00 ώρα Ελλάδας) στην έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσής του για να συζητήσουν σχέδιο ψηφίσματος που καταδικάζει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών από τη Ρωσία.

Με το σχέδιο ψηφίσματος αυτού, που ενδέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία αύριο Τετάρτη, οι Δυτικοί ελπίζουν να δείξουν πως η Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απομονωμένη στη διεθνή σκηνή.

Ωστόσο ήταν τα χθεσινά πυραυλικά πλήγματα αυτά που κυριάρχησαν στη συζήτηση και οι δύο εμπόλεμες χώρες διασταύρωσαν τα ξίφη και στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

«Η Ρωσία απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι είναι κράτος τρομοκράτης και χρειάζεται αποτροπή με τον πιο σθεναρό τρόπο», έκρινε ο ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Σερχίι Κισλίτσα.

Ο Ρώσος ομόλογός του Βασίλι Νεμπένζια «απάντησε» χαρακτηρίζοντας το «καθεστώς» στο Κίεβο «την πιο σκανδαλώδη τρομοκρατική οργάνωση», δύο ημέρες μετά την έκρηξη, τη «δολιοφθορά» κατά τη Μόσχα, που προκάλεσε σοβαρή ζημιά στη ρωσική γέφυρα στην Κριμαία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, «βαθιά σοκαρισμένος», στηλίτευσε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, «νέα απαράδεκτη κλιμάκωση του πολέμου» στον οποίο οι άμαχοι «πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα».

Ακόμη περισσότεροι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ουκρανία, προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι μετά τους βομβαρδισμούς.

«Η φρίκη αυτού που έγινε σήμερα στην Ουκρανία (…) είναι ασυγχώρητη», υπογράμμισε ο Ιταλός διπλωμάτης σε δημοσιογράφους. «Φοβάμαι πως τα γεγονότα των τελευταίων ωρών θα προκαλέσουν νέους εκτοπισμούς».

«Απόλυτη βαρβαρότητα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε την «απόλυτη βαρβαρότητα» που προσάπτει στον Ρώσο ομόλογό του, ενώ η ευρωπαϊκή διπλωματία επίσης κατήγγειλε τις «βάρβαρες επιθέσεις».

Προτού εξαπολυθούν τα πυραυλικά πλήγματα σε αντίποινα για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, αυτό που επρόκειτο να μονοπωλήσει τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση ήταν η προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών. Στη ΓΣ το καθένα από τα 193 κράτη μέλη έχει απλά δικαίωμα ψήφου και καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο. Η Ρωσία εμπόδισε την υιοθέτηση ταυτόσημο κειμένου από το Συμβούλιο Ασφαλείας ασκώντας το δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) της την 30ή Σεπτεμβρίου.

«Παράνομες» προσαρτήσεις

Το σχέδιο ψηφίσματος, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, καταδικάζει τις «παράνομες» προσαρτήσεις των περιφερειών Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα μετά τα «υποτιθέμενα δημοψηφίσματα», που όπως τονίζει δεν έχουν «καμία νομιμότητα» δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Καλεί επίσης να μην αναγνωριστούν από κανέναν οι προσαρτήσεις και να αποσυρθούν αμέσως τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία.

Σε επιστολή της προς όλα τα κράτη μέλη, η Ρωσία καταφέρθηκε εναντίον «των δυτικών αντιπροσωπειών», οι ενέργειες των οποίων «δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου».

Τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρακώλυσε διένεξη επί της διαδικασίας μετά την προσπάθεια της Μόσχας να εξασφαλίσει, μάταια, ότι η ψηφοφορία θα γινόταν μυστικά, ασυνήθιστη διαδικασία που επί της αρχής συνήθως χρησιμοποιείται στις εκλογικές διαδικασίες, για παράδειγμα για την ανάδειξη μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει επίσης στηλιτεύσει τις προσαρτήσεις των ουκρανικών περιφερειών: πρόκειται για κίνηση που «εμπαίζει τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Είναι επικίνδυνη εξέλιξη. Δεν έχει καμιά θέση στο σύγχρονο κόσμο. Δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή», τόνιζε την 29η Σεπτεμβρίου.

Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα «αποδεικνύουν πως το ζήτημα δεν είναι διένεξη της Δύσης με τη Ρωσία», σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος.

Στην ψηφοφορία στο ΣΑ, καμιά χώρα μέλος δεν πήρε το μέρος της Ρωσίας, όμως τέσσερις (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Γκαμπόν) απείχαν.

Αν και ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες δεν κρύβουν την οργή τους που η Δύση έχει αφιερώσει όλη την προσοχή της στην Ουκρανία, κάποιες μπορεί να συντονίσουν το βήμα μαζί της αυτή την εβδομάδα.

«Θα είναι δύσκολο»

Η ψηφοφορία θα δείξει τον βαθμό απομόνωσης της Ρωσίας. Οι προσπάθειες των υποστηρικτών του κειμένου να πείσουν χώρες που θα μπορούσαν να απέχουν έχουν ενταθεί.

Σε περιοδεία στην Αφρική, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε πως «καλεί την Αφρική να μην παραμείνει ουδέτερη» στην ψηφοφορία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής πρεσβείας στο Ντακάρ.

«Θα είναι δύσκολο. Το ψήφισμα εναντίον της προσάρτησης της Κριμαίας το 2014 είχε εξασφαλίσει μια εκατοστή ψήφους. Νομίζω πως θα έχουμε περισσότερες αυτή τη φορά», είπε ευρωπαίος αξιωματούχος, που υπολογίζει πως θα είναι από 100 ως 140.

Τα δύο πρώτα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης εναντίον της ρωσικής εισβολής τον Μάρτιο είχαν εξασφαλίσει 141 και 140 ψήφους, είχαν καταψηφιστεί από πέντε κράτη μέλη (Ρωσία, Λευκορωσία, Συρία, Βόρεια Κορέα, Ερυθραία), οι αποχές ήταν αντίστοιχα 35 και 38.

Όμως στην τρίτη ψηφοφορία, στα τέλη Απριλίου, για την αποπομπή της Ρωσίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η διεθνής ενότητα έναντι της Μόσχας φάνηκε να θρυμματίζεται, με πολύ περισσότερες αποχές (58) και ψήφους κατά (24), παρότι το κείμενο εγκρίθηκε από 93 χώρες.