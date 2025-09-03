Κόσμος

Ουκρανία: Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί με 502 drones την ώρα που ο Πούτιν παρακολουθούσε την παρέλαση στο Πεκίνο

Ουκρανοί πυροσβέστες μετά τη νέα ρωσική επίθεση
Ουκρανοί πυροσβέστες μετά τη ρωσική επίθεση στο Khmelnytskyi / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Khmelnytskyi region/Handout via REUTERS

Νέα αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα της Τρίτης (2.9.25), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις σιδηροδρομικοί εργάτες και η Πολωνία να απογειώσει πολεμικά αεροσκάφη.

Η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολουθούσε τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την επέτειο του τερματισμού του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατά την οποία ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο.

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ηχούσαν επί ώρες σε όλη την Ουκρανία, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε εννέα από τις 24 περιφέρειές της, από το Κίεβο μέχρι το Λβιβ και το Βολίν στα δυτικά, έγινε γνωστό από ουκρανούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 430 από τα 502 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 21 από τους 24 πυραύλους που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια τη νύκτας από τη Ρωσία, κυρίως εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.

Τρεις πύραυλοι και 69 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 14 τοποθεσίες και συντρίμμια έπεσαν σε 14 τοποθεσίες, πρόσθεσε.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία
Κατεστραμμένο κτίριο μετά τους νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις της Ουκρανίας / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Khmelnytskyi region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Περιφερειακές αρχές στη δυτική Ουκρανία ανακοίνωσαν τραυματίες και ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες.

Μάλιστα, η Πολωνία κινητοποίησε πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη για να διασφαλίσει την ασφάλεια, ανακοίνωσε η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεών της.

«Για άλλη μια φορά η Ρωσική Ομοσπονδία διεξάγει επιδρομές σε στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας», ανέφερε η πολωνική στρατιωτική διοίκηση επιχειρήσεων σε ανάρτησή της στο X.

 

Τέσσερις σιδηροδρομικοί εργάτες στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια Κίροβοχραντ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη ρωσική επίθεση, ανακοίνωσαν οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Ουκρανίας μέσω του Telegram, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις σε πολλές υπηρεσίες εξαιτίας ζημιών σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία
Διασώστης δίπλα από κατεστραμμένο λεωφορείο από την ρωσική επίθεση / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Khmelnytskyi region/Handout via REUTER

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και 28 κατοικίες υπέστησαν ζημιές από ρωσική επίθεση στην κοινότητα Ζναμιάνκα στην περιφέρεια του Κίροβοχραντ, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Τα δημόσια μέσα μεταφοράς στη δυτική πόλη Χμελνίτσκι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στα δρομολόγιά τους μετά την επίθεση, ανακοινώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία επίσης μέσω του Telegram, ενώ ο περιφερειακός κυβερνήτης ανακοίνωσε πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, μεταξύ άλλων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία.

Εξάλλου, στη Ρωσία, οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν σήμερα πως η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και πολλά τρένα έχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγιά τους αφού ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

Δεν υπάρχουν τραυματίες, διευκρίνισαν οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι στην ανακοίνωσή τους στο Telegram.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Politico: Ακόμη και μια παραίτηση του Μακρόν δεν θα έσωζε τη Γαλλία
Η Πέμπτη Δημοκρατία βιώνει μια παράλυση χωρίς προηγούμενο από το 1968 – Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι αποδυναμωμένος αλλά η αποχώρησή του δεν θα έλυνε τα θεσμικά και δημοσιονομικά αδιέξοδα της Γαλλίας
Ο Εμανουέλ Μακρόν
Η Κίνα αποκαλύπτει τη στρατιωτική της ισχύ: Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά stealth και υποβρύχια drones στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση
Η Κίνα παρουσίασε ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο – διηπειρωτικούς πυραύλους, υποβρύχια drones, υπερηχητικά όπλα και λέιζερ – κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο πυρηνικός πύραυλος DF-31BJ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Οι ΗΠΑ πλήττουν σκάφος ναρκοδιακινητών ανοιχτά της Βενεζουέλας – Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για 11 νεκρούς «ναρκοτρομοκράτες»
Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ταχύπλοο γεμάτο ναρκωτικά στην Καραϊβική – Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για πλήγμα σε ισχυρή εγκληματική οργάνωση της Βενεζουέλας
Το βίντεο που δείχνει το σκάφος που χτυπήθηκε από το αμερικανικό ναυτικό
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Σι Τζινπίνγκ ότι «συνωμοτεί» με Πούτιν και Κιμ κατά των Ηνωμένων Πολιτειών
Ο Αμερικανός πρόεδρος ειρωνεύτηκε μέσω Truth Social, κατηγορώντας τον Κινέζο ομόλογό του ότι συμμαχεί με τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου
Ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Newsit logo
Newsit logo