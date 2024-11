Ουκρανία: Ο Πρόεδρος Ζελένσκι επισκέφτηκε την πόλη Ποκρόφσκ σε «απόσταση αναπνοής» από τα ρωσικά στρατεύματα

Σε ένα από τα πιο «καυτά» μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκε σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιθεώρησε τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη Ποκρόφσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ποκρόφσκ μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς πέρα από το υψηλό συμβολισμό της κίνησης έχει και ουσία, αφού η περιοχή είναι στρατηγικής σημασίας κόμβος στην ανατολική Ουκρανία και οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν να τον κατακτήσουν.

«Ποκρόφσκ. Επισκέφθηκα την 25η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία (…) που υπερασπίζεται την πόλη» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram. «Χάρη στη δύναμη των στρατιωτών η ανατολική (Ουκρανία) δεν έχει καταληφθεί πλήρως από τη Ρωσία» πρόσθεσε.

Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν λιγότερα από 10 χιλιόμετρα από την πόλη αυτήν.

Pokrovsk. I visited the location of the 25th Separate Airborne Sicheslav Brigade, which is defending the city. I spoke with the defenders and presented them with awards.



This is a tense and challenging direction. It is only thanks to the strength of our warriors that the East… pic.twitter.com/MJUiPgs7k0