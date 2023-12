Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο υποστήριξε ότι εμποδίστηκε να φύγει από τη χώρα το πρωί της Παρασκευής. Μάλιστα τόνισε πως η κίνηση να του απαγορευθεί να φύγει από την Ουκρανία είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο Ποροσένκο, ο οποίος ήταν πρόεδρος στην Ουκρανία από το 2014 έως το 2019 και τώρα είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος σε ένα συνοριακό πέρασμα με την Πολωνία. Ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να λέει ότι δεν τον άφησαν να περάσει τα σύνορα δείχνοντας έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, έδειχναν ότι είχε επίσημη άδεια να περάσει τα σύνορα.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι πρέπει να λαμβάνουν ειδική άδεια για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Ο αντιπρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ολεξάντρ Κορνιένκο, επιβεβαίωσε ότι ακύρωσε την άδεια του Ποροσένκο να φύγει από τη χώρα.

Ο Κορνιένκο τόνισε ότι ενώ βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν για κομματικές εκδηλώσεις, τόνισε ότι είχε λάβει μια επιστολή, το περιεχόμενο της οποίας δεν σχολίασε, που τον οδήγησε να ακυρώσει την άδεια του Ποροσένκο να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

⚡️ Former President of Ukraine Petro Poroshenko said that border guards did not let him go on a business trip abroad and called it "anti-Ukrainian sabotage".



According to the Vice Speaker of the Verkhovna Rada Kornienko, Poroshenko's business trip was canceled after he received… pic.twitter.com/AHY31E63Li