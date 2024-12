Ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και μεγάλη πίεση από τα ρωσικά στρατεύματα στο μέτωπο της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, με την Μόσχα να επιδιώκει την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ που είναι στρατηγικός κόμβος επιμελητείας στην περιοχή.

Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι αρκετά δύσκολη, με αποτέλεσμα το Κίεβο να δώσει εντολή σε μονάδες του ουκρανικού στρατού να αποχωρήσει από ορισμένα τμήματα του Ντονέτσκ, ώστε να μην περικυκλωθούν από τα προελαύνοντα ρωσικά στρατεύματα.

Καθώς ο πόλεμος βρίσκεται τώρα στον 33ο μήνα, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε σφοδρές αμυντικές μάχες και στερούνται επαρκών πόρων την ώρα που οι Ρώσοι προωθούνται κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

❗❗Some Ukrainian soldiers were unable to break free from the encirclement in the Donetsk region. Russian forces captured Trudove and Uspenivka, completing the encirclement—the so-called “Uspenivka Pocket” has fallen. @Deepstate_UA reports intensified attacks from Stari Terny… pic.twitter.com/jV9BWR4pnW