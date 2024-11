Ουκρανία: Οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν οδηγούν στην «επίτευξη ειρήνης» με τη Ρωσία

Η Ουκρανία ανέφερε σήμερα (15.11.2024) ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έφεραν καμία προστιθέμενη αξία στην πορεία προς την επίτευξη μιας «δίκαιης ειρήνης».

Το Κίεβο προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις μετά τη συνομιλία του Γερμανού καγκελάριου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Όλαφ Σολτς ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αποσύρει τα στρατεύματά του.

«Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Πούτιν χρησιμοποιεί τις μακροσκελείς συνομιλίες σαν μέσο για την προώθηση των συμφερόντων του.

Επί του παρόντος, οι συνομιλίες δίνουν στον Πούτιν μόνο την ελπίδα να αποδυναμωθεί η διεθνής απομόνωση», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίιας, Χεόρχιι Τίχιι.

