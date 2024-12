Ουκρανία: Οκτώ τραυματίες από επίθεση ρωσικού drone στη Νικόπολη – «Χτυπήσαμε στρατιωτική εγκατάσταση στο Ροστόφ»

Η Ρωσία συνέχισε και σήμερα (26.12.2024) τις επιθέσεις στην Ουκρανία, με το Κίεβο να προχωράει σε αντίποινα και να πραγματοποιεί επιδρομή εναντίον ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια του Ροστόφ.

Ειδικότερα, οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία κατέρριψαν τα 20 από τα 31 drones που εκτόξευσε συνολικά η Ρωσία, με αποτέλεσμα μερικά να πλήξουν αστικά κέντρα, όπως στην περίπτωση της Νικόπολης, όπου ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων.

Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πολλούς πάγκους στην αγορά, διευκρίνισε ο κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ, Σέρχιι Λίσακ σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram. Το πλήγμα αυτό σημειώνεται μετά τη ρωσική επίθεση χθες, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας στην οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια αυτή.

In a brutal early morning strike, Russians targeted a busy market in the southern Ukrainian town of Nikopol. There are at least 6 victims, with rescue efforts ongoing.



Russians celebrating the holidays in the only way they understand. pic.twitter.com/W61Bc4qHtM