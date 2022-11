Η Χερσώνα πέρασε και πάλι στα χέρια των Ουκρανών με τους κατοίκους να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Ανάλογο σκηνικό και στο Κίεβο.

Οι κάτοικοι της Χερσώνας έχουν βγει στους δρόμους με σημαίες και τραγουδούν λίγες ώρες μετά την αποχώρηση των Ρώσων από την πόλη και την επιστροφή των Ουκρανών. Μάλιστα χορεύουν και ένα απαγορευμένο τραγούδι που είχε σταματήσει να ακούγεται όσο ήταν η πόλη υπό ρωσική κατοχή.

Η Χερσώνα είναι χωρίς ρεύμα αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον κόσμο να βγει στους δρόμους. Οι Ρώσοι πριν φύγουν κατέστρεψαν τα ηλεκτροφόρα καλώδια.

Liberated Kherson singing Chervona Kalyna, a song that was banned for nine months. No electricity — Russia destroyed the power lines before leaving. pic.twitter.com/EhCIpMlYtw