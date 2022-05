Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την ανάπτυξη πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν σημαντικά να υπερασπιστεί το έδαφός της στο Ντονμπάς.

Αυτό ανέφεραν οι New York Times επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφει η «European Truth».

Η μεταφορά όπλων είναι πιθανό να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο οπλισμός θα περιλαμβάνει κινητά πυραυλικά συστήματα, τα οποία μπορούν να πετύχουν στόχους πολύ πιο μακριά από τους εκτοξευτές που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η Ουκρανία, γράφει η εφημερίδα.

Αν και οι αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους πυραύλων που θα παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί συχνότερα το M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Είναι ένα δορυφορικά καθοδηγούμενο όπλο υψηλής ακρίβειας που μεταφέρει περίπου την ίδια ποσότητα εκρηκτικών με μια βόμβα 500 λιβρών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επίσης να συμπεριλάβουν πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων HIMARS στο επόμενο πακέτο όπλων για την Ουκρανία.

Η Ουκρανία άρχισε να παραλαμβάνει αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon από τη Δανία και αυτοκινούμενα οβιδοβόλα M109 από τις ΗΠΑ, όπως ανέφερε σήμερα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρεζνίκοφ.Ο ίδιος τόνισε ότι τα αναφερόμενα οπλικά συστήματα θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις που μάχονται για την απώθηση της εισβολής των Ρώσων.

“Η παράκτια άμυνα της χώρας μας δεν θα ενισχυθεί μόνο από τους πυραύλους Harpoon, που θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένες ομάδες Ουκρανών,” έγραψε ο Ρεζνίκοφ στη σελίδα του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πύραυλοι παράκτιας άμυνας κατά στόχων επιφανείας Harpoon θα χρησιμοποιηθούν μαζί με τους ουκρανικούς πυραύλους Neptune ενισχύοντας την παράκτια άμυνα της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου και του λιμανιού της Οδησσού στα νότια της χώρας.

