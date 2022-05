Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι μάχες συνεχίζονται στο Azovstal στη Μαριούπολη, όπου η Ρωσία «προσπαθεί να αφανίσει» τους τελευταίους υπερασπιστές του εργοστασίου χαλυβουργίας, παρά το γεγονός ότι έχει κηρύξει από σήμερα το πρωί και για τρεις ημέρες εκεχειρία.

«Οι Ρώσοι κατακτητές ασχολούνται με το να αποκόψουν και προσπαθούν να αφανίσουν τις ουκρανικές μονάδες στο Azovstal», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί ο ουκρανικός στρατός.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, τα ρωσικά στρατεύματα «ξεκίνησαν και πάλι την επίθεσή τους με την υποστήριξη αεροπλάνων με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το εργοστάσιο».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται αφού η Μόσχα ανακοίνωσε την Τετάρτη (04/05/2022) το βράδυ ότι οι δυνάμεις της θα τηρήσουν εκεχειρία για τρεις συνεχείς ημέρες, ξεκινώντας από σήμερα στις 08:00 το πρωί, ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι άμαχοι που παραμένουν στο Azovstal, οι οποίοι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο, είναι περίπου 200.

#Russian army TODAY

#Ukrainian soldiers & hundreds of civilian men, women & children in the southern city of #Mariupol – taking refuge in the #Azovstal steel works. #Ukraine

