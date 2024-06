Ουκρανία: Πολιτική συμφωνία στη G7 για δάνειο 50 δισ. δολαρίων από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας

Σε πολιτική συμφωνία κατέληξαν οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) που συναντώνται στην Ιταλία σχετικά με τη χρήση των τόκων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ώστε να αποδεσμευθούν 50 δισ. δολάρια για το Κίεβο, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Έχουμε μια πολιτική συμφωνία στο υψηλότερο επίπεδο (…) και είναι 50 δισ. δολάρια που θα αφιερωθούν στην Ουκρανία», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αυτό το δάνειο ύψους 50 δισ.δολαρίων για το Κίεβο θα διασφαλιστεί από τα μελλοντικά επιτόκια των αδρανοποιημένων ρωσικών στοιχείων ενεργητικού, που ανέρχονται σε 300 δισ. ευρώ και αποδίδουν έσοδα τριών δισ. ευρώ τον χρόνο.

Οι ΗΠΑ είναι «διατεθειμένες να δανείσουν έως και 50 δισ. προκειμένου να διασφαλίσουν πως ο σκοπός των 50 δισ. θα επιτευχθεί, όμως υπάρχουν και άλλοι δανειστές, κάτι που σημαίνει πως το πραγματικό ποσό είναι πιο χαμηλό», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για ένα αλληλέγγυο δάνειο», υπογράμμισε. «Θα μοιραστούμε τον κίνδυνο, επειδή μοιραζόμαστε τη δέσμευση ότι αυτό θα γίνει».

Το μερίδιο κάθε χώρας στο δάνειο αυτό δεν είναι ακόμη γνωστό. «Δεν θέλω να μιλήσω για τις άλλες αντιπροσωπείες, εναπόκειται σε εκείνες να πουν αν θα συμβάλουν», σημείωσε.

