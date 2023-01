Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και 3 παιδιά έχασαν σήμερα τη ζωή τους από την συντριβή ελικοπτέρου κοντά σε νηπιαγωγείο στην πόλη Μπρόβαρι, βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Πτώματα κείτονταν στο έδαφος αυλής μετά το δυστύχημα με το ελικόπτερο -ένα γαλλικό Super Puma, σύμφωνα με την περιγραφή εκπροσώπου της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας-το οποίο έπεσε πάνω σε κτίριο στην Μπρόβαρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Από την συντριβή προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και μια ολόκληρη πλευρά του τοπικού νηπιαγωγείου απανθρακώθηκε. Ο περιφερειάρχης του Κιέβου δήλωσε ότι παιδιά και προσωπικό ήταν μέσα στο κτίριο το πρωί όταν συνετρίβη το ελικόπτερο.

«Είδαμε τραυματίες, είδαμε παιδιά. Υπήρχε πολλή ομίχλη εδώ (…) ακούγαμε κραυγές, τρέξαμε προς τα εκεί από όπου ακούγονταν», δήλωσε ο Γκλιμπ, ένας 17χρονος κάτοικος της περιοχής.

«Πήραμε τα παιδιά και τα περάσαμε πάνω από τον φράχτη, μακριά από το νηπιαγωγείο, καθώς αυτό φλεγόταν, ιδιαίτερα ο δεύτερος όροφος», πρόσθεσε.

Ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

🇺🇦⚡Footage from the city of #Brovary in the Kyiv region, where a helicopter crashed near a kindergarten and a residential building.



According to preliminary data, it was an #EMERCOM helicopter shot down by Ukrainian air defense. After the fall, a fire broke out. pic.twitter.com/w1ugIYEg2j