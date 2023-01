Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ουκρανία, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικών, Ντενίς Μοναστίρσκι, συνετρίβη σε κτήριο που στεγάζεται νηπιαγωγείο. Ως αποτέλεσμα 15 άνθρωποι έχουν ήδη εντοπιστεί νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Βίντεο που ανέβηκε στο Twitter δείχνει το ελικόπτερο λίγα μόλις λεπτά πριν το αεροπορικό δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με την προεδρία της Ουκρανίας ο Μοναστίρσκι μετέβαινε στο μέτωπο.

Την ίδια ώρα κυκλοφόρησαν βίντεο μετά την συντριβή αεροσκάφους, όπου φαίνεται το κτήριο του νηπιαγωγείου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

“Στόχος της πτήσης αυτής ήταν (να πάει) σε ένα από τα θερμά σημεία της χώρας μας όπου γίνονται μάχες. Ο υπουργός Εσωτερικών μετέβαινε εκεί”, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Claimed footage of the flight of Ukrainian Eurocopter AS332 Super Puma helicopter operated by State Emergency Service of Ukraine minutes before the crash in #Brovary , Kyiv. pic.twitter.com/lHu2d0AdYY

🇺🇦⚡Footage from the city of #Brovary in the Kyiv region, where a helicopter crashed near a kindergarten and a residential building.



According to preliminary data, it was an #EMERCOM helicopter shot down by Ukrainian air defense. After the fall, a fire broke out. pic.twitter.com/w1ugIYEg2j