Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους στο Κίεβο, εκρήξεις και μαύρος καπνός

Νέα επίθεση με πυραύλους εξαπολύουν οι ρωσικές δυνάμεις σε όλη την Ουκρανία, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ στο Κίεβο ακούγονται εκρήξεις.

Σύμφωνα με το Nexta, αντιαεροπορικός συναγερμός έχει σημάνει σε όλη την Ουκρανία, ενώ υπάρχουν αναφορές για επίθεση ρωσικών πυραύλων κρουζ εναντίον του Κιέβου.

Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί, φαίνονται σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις στο Ντνίπρο, το Κρίβι Ριχ και το Κροπιβνίτσκι στην κεντρική Ουκρανία.

Russia struck important target in Kiev and many explosions were reported in other regions of Ukraine. pic.twitter.com/TjkonXEikg — Current Report (@Currentreport1) July 8, 2024

Right now, Russia is conducting a massive missile attack on Ukrainian territory. An air alert has been declared throughout the country.



There are reports of cruise missiles being launched towards Kyiv. Air defense forces are working in the Kyiv region. pic.twitter.com/pcIXxbqGtK