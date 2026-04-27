Ουκρανία: Ρώσοι στρατιώτες καταγγέλλουν συμπολεμιστές τους για κανιβαλισμό – «Τον έτρωγε 2 εβδομάδες»

Μια πραγματικά σοκαριστική υπόθεση από τον πόλεμο στην Ουκρανία έφερε στο φως της δημοσιότητας η βρετανική εφημερίδα «The Sunday Times», με «πρωταγωνιστές» στρατιώτες από την Ρωσία και αναφορές για κανιβαλισμό στο μέτωπο του Ντονέτσκ.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες κατάφεραν να υποκλέψουν τις συνομιλίες αξιωματικών από την Ρωσία, σχετικά με περιστατικό κανιβαλισμού στην 5η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού, τον Νοέμβριο του 2025, στο μέτωπο του Μίρνοχραντ της περιφέρειας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ουκρανοί πράκτορες φαίνεται πως έμειναν άναυδοι όταν σε μια, από τις πολλές συνομιλίες Ρώσων στρατιωτικών, άκουσαν ότι σημειώθηκε περιστατικό κανιβαλισμού στο 95ο Σύνταγμα της εν λόγω Ταξιαρχίας.

Ο Βλαντισλάβ Ραζίκοφ – ο υποδιοικητής της 5ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας – δεν πίστευε στα αυτιά του όταν ένας υφιστάμενός του, του αποκάλυψε ότι ένας Ρώσος στρατιώτη προσπαθούσε να φάει έναν συμπολεμιστή του.

Ouroboros activated: Russia’s army starts devouring itself



At least five alleged cases of cannibalism were reported in winter 2025–2026 in eastern Ukraine due to food shortages and supply issues, The Sunday Times reports, citing Ukrainian intelligence.



In one reported case… pic.twitter.com/Cbz1EaLiiC — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2026

Ο άγνωστος Ρώσος στρατιωτικός είπε στον Ραζίκοφ ότι: «Ένας στρατιώτης μας, με χαρακτηριστικό κλήσης “Khromoy” σκότωσε δύο συμπολεμιστές του και προσπάθησε να φάει έναν από αυτούς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα, περιγράφει ότι άλλοι Ρώσοι στρατιώτες βρήκαν τον «Khromoy» σε ένα υπόγειο όπου είχε κρύψει τις σορούς των συμπολεμιστών του για να τους φάει και δίπλα του βρήκαν ένα μηχάνημα σαν αυτό που κόβει κιμά, με τον ίδιο να έχει κόψει ήδη ένα πόδι εκ των δύο νεκρών για να το φάει.

Όταν ο «Khromoy» αντιλήφθηκε ότι τον έπιασαν στα πράσα, τότε άνοιξε πυρ εναντίον των Ρώσω συμπολεμιστών του και τελικά έχασε την ζωή του.

Στην υποκλαπείσα συνομιλία, ο ανώνυμος Ρώσος αξιωματικός ακούγεται να αναφέρει στον Ραζίκοφ ότι του έστειλε φωτογραφίες του κομμένου ποδιού αλλά και του – εμφανώς αδυνατισμένου – κανίβαλου στρατιώτη με το κωδικό όνομα «Khromoy».

Οι Ουκρανοί πράκτορες κατάφεραν να αποκτήσουν το φωτογραφικό υλικό, το οποίο μοιράστηκαν με τους ρεπόρτερ των «The Sunday Times» που αποκάλυψαν εξάλλου την υπόθεση και αναφέρουν ότι μετά από ενδελεχείς έρευνες διαπιστώθηκε η αυθενικότητά τους.

Μάλιστα, ο Ραζίκοφ ακούγεται να αντιδράει στις φωτογραφίες και να αναρωτιέται: «Δεν τους ταΐζουν; Δεν καταλαβαίνω», με τον ανώνυμο Ρώσο στρατιωτικό να του απαντάει ότι «οι στρατιώτες μας θα αρχίσουν σύντομα να τρώνε ο ένας τον άλλον αφού λιμοκτονούν από τις μερίδες φαγητού που παίρνουν».

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφορίες υποκλέπτουν επικοινωνίες Ρώσων στρατιωτικών που καταγγέλλουν συμπολεμιστές τους για κανιβαλισμό, ισχυριζόμενες ότι λόγω της πείνας και της ελλιπούς διοικητικής μέριμνας του ρωσικού στρατού, αρκετοί από αυτούς στρέφονται στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν στο μέτωπο.

«Τον έτρωγε 2 εβδομάδες»

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, τον Ιούνιο του 2025, που οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δημοσίευσαν ηχητικό απόσπασμα Ρώσω στρατιωτών που συζητούσαν ένα περιστατικό κανιβαλισμού.

Ο διοικητής της 68ης Μεραρχίας Μηχανοκίνητου Πεζικού περιγράφει σε υφιστάμενό του πως άλλος Ρώσος στρατιώτης – με χαρακτηριστικό κλήσης «Brelok» – έφαγε έναν συμπολεμιστή του, με χαρακτηριστικό κλήσης «Foma».

«Ο “Brelok’ τον δολοφόνησε και μετά τον έτρωγε για 2 εβδομάδες» ακούγεται ο Ρώσος διοικητής να λέει χαρακτηριστικά, ενώ σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Ουκρανοί, ο «Brelok» σκοτώθηκε λίγο καιρό αργότερα.

Απαντώντας στο ρεπορτάζ των «The Sunday Times», η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος σχολιασμού» και πρόσθεσε: «Αυτά που περιγράψατε είναι κατασκευασμένα από τις ουκρανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες – μια οργάνωση της οποίας η λειτουργία είναι η παραγωγή προπαγάνδας, όχι η καταγραφή γεγονότων».